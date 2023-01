Inizia la nuova settimana di contrattazione borsistica e sembra che possa dettare il passo fino al setup del 31 gennaio. Quale direzione prenderanno i prezzi da ora in poi? Rialzo o ribasso? Frattanto la struttura di lungo termine continua a migliorare. Le probabilità che il minimo annuale sia stato già segnato iniziano ad aumentare. Come al solito si procederà per step. Frattanto andiamo a studiare 3 azioni che da oggi in poi potrebbero accelerare al rialzo a Wall Street.

I mercati americani potrebbero iniziare a correre spinti da molte azioni che ai livelli attuali secondo le stime degli analisti presentano un interessante grado di sottovalutazione rispetto al fair value calcolato. Al momento il semaforo sembra verde per ulteriori rialzi anche se la giornata odierna potrebbe essere decisiva.

Come si dovrebbe formare un nuovo swing rialzista? Oggi i prezzi dovrebbero chiudere sopra i livelli di massimo che sono stati segnati nella giornata di venerdì.

3 azioni che da oggi in poi potrebbero accelerare al rialzo a Wall Street

I nostri algoritmi ravvisano tendenza rialzista e un’imminente rialzo per le seguenti società quotate sui mercati americani:

Amazon, Apple e Tesla.

Amazon, ultimo prezzo a 97,25$. Nonostante il forte ribasso degli ultimi mesi, il trend di lungo termine è rimasto rialzista. Negli ultimi mesi, la media mobile a 400 settimane potrebbe aver fatto ripartire il rialzo con obiettivo primo la media a 200 settimane che oggi passa in area 130,77$. Nuovi ribassi solo con una chiusura settimanale inferiore a 87,08$.

Apple, ultimo prezzo a 137,87$. Nonostante il forte ribasso degli ultimi mesi, il trend di lungo termine è rimasto rialzista. Negli ultimi mesi, la media mobile a 200 settimane potrebbe aver fatto ripartire il rialzo con obiettivo primo la media a 200 giorni che oggi passa in area 148,51$. Nuovi ribassi solo con una chiusura settimanale inferiore a 133,77$.

Tesla, ultimo prezzo a 133,42$. Nonostante il forte ribasso degli ultimi mesi, il trend di lungo termine è rimasto rialzista. Negli ultimi mesi, la media mobile a 400 settimane potrebbe aver fatto ripartire il rialzo con obiettivo primo la media a 200 settimane che oggi passa in area 166,43$. Nuovi ribassi solo con una chiusura settimanale inferiore a 124,31$.

