Quanto costa una rosa a gambo lungo e le alternative per non fare una magra figura a San Valentino

Una rosa rossa a gambo lungo costa in media 6 € ma per San Valentino i prezzi potrebbero aumentare. Vediamo come creare un bel mazzo facendo una bella figura e spendendo meno di 50 €.

La rosa, si sa, è il fiore che simboleggia l’amore. A San Valentino le rose non possono mancare ma possiamo alternarle ad altri splendidi fiori. Creeremo così un mazzo d’effetto ma con una minima spesa.

Quanto costa una rosa a gambo lungo a Napoli e a Bolzano

In entrambe le città, così come a Milano o a Roma i prezzi oscillano dalle 5 alle 6 euro per una rosa Red Naomi, stelo lungo. Questa varietà è la più utilizzata per San valentino proprio per il colore intenso e omogeneo e i petali che sembrano velluto.

Nei primi 10 giorni di febbraio potremmo assistere a un aumento dei prezzi che non dovrebbe mai superare 1 o 2 € a stelo. Si potranno trovare, però, anche fiorai che puntano a vendere una rosa a 10 euro.

Le roselline in bocciolo, invece, hanno lo stelo più corto ma un prezzo decisamente contenuto intorno alle 2 euro a fiore. Attenzione, però, ai costi di confezionamento e di consegna a domicilio.

Una curiosità: gli americani spendono più di noi. Un mazzo di 12 rose in un franchising di fiori costa 85 $ ossia 6,5 € l’una.

Non solo rose a San Valentino

Molti innamorati scelgono di non regalare rose poiché convinti che sia una scelta banale. Altri scelgono altri fiori perché la filiera delle rose provenienti dall’estero spesso non è considerata propriamente sostenibile. In alcuni casi, infatti, le rose provengono dal Kenya per via olandese. I lavoratori, come riportano alcune riviste, sono spesso costretti a lunghi turni in serre dove l’aria è piena di fertilizzanti e antiparassitari. In questo caso potremmo affidarci a a filiere sostenibili.

Anche il mito che spiegherebbe l’origine delle rose rosse non è proprio fra i più gioiosi. Si narra che Venere, o meglio Afrodite, per salvare il suo amato Adone, corse fra i rovi e si ferì. Dal sangue della dea nacquero le rose rosse.

In alternativa, abbiamo splendide varietà floreale che nel linguaggio dei fiori significano amore!

Le alternative per i bouquet di San Valentino

Seguendo la stagionalità, possiamo unire dei tulipani che costano dalle 2 alle 2,50 € cadauno. In colore rosso significano amore passionale. Scegliete il tulipano bianco se c’è qualcosa da farsi perdonare.

Per le coppie sposate, dell’edera come riempitivo sarà perfetto dato che è simbolo dell’amore coniugale.

Se un ragazzo o un marito vuole dire alla propria innamorata “sei la più bella”, allora dovrebbe scegliere le peonie che in Cina hanno proprio questo significato. Sono, però, fiori fuori stagione in questo periodo.

Il giacinto blu è simbolo di costanza ed è l’ideale per un lungo corteggiamento.

Il lisianthus è il fiore delle dichiarazioni d’amore, ha una corolla molto fitta e simile alle rose.

I girasoli sono simbolo del sorriso e di un amore perseverante e sono reperibili dalle 5 euro a stelo. Non dimentichiamo il ranuncolo che principalmente arriva dalla riviera ligure e nel mondo anglosassone è simbolo di attrazione. Gli Inglesi non a caso lo chiamano “carro di Venere”.

Ecco quanto costa una rosa a gambo lungo, dunque, e quali fiori abbinarle a San Valentino.