Può stupire sapere come investe Bill Gates e dove colloca il proprio denaro per farlo fruttare

Investire denaro è una decisione cruciale che richiede attenzione e consapevolezza. Per prendere decisioni ponderate, può essere utile prendere spunto dalle strategie di uomini d’affari di successo. Magari come Bill Gates, il cui approccio agli investimenti potrebbe sorprendere.

I consigli degli esperti del settore possono essere inestimabili per gli investitori che cercano di accrescere il proprio patrimonio. Se stai cercando consigli su come investire denaro in modo intelligente, cerca ispirazione dai grandi uomini d’affari, anche se le loro scelte potrebbero a volte essere inaspettate e sorprendenti.

False credenze sull’investimento e sui capitali necessari per guadagnare

Se pensiamo alle grandi fortune mondiali, spesso pensiamo che i ricchi dispongano di strumenti di investimento sofisticati, accessibili solo ad una ristretta cerchia di persone. In realtà, analizzando dove i miliardari hanno investito il loro denaro, scopriamo che la maggior parte degli strumenti utilizzati sono alla portata di tutti. Inoltre, il rendimento finale degli investimenti finanziari è generalmente indipendente dall’importo investito.

Tuttavia, può esserci un capitale minimo richiesto per l’accesso a determinati strumenti di investimento, come nel caso del mercato immobiliare. Ad esempio, chi desidera comprare una casa per metterla a reddito deve avere un capitale minimo, proprio o ottenuto tramite un mutuo bancario.

Ecco come Bill gates ha investito il suo denaro

Ci sono casi in cui ci sorprendiamo di come alcune celebrità gestiscano i loro soldi. Questo è il caso di Bill Gates, che ha saputo investire la sua fortuna in modo intelligente e strategico, utilizzando strumenti tradizionali come le azioni, ma anche inusuali, soprattutto per lui.

Secondo una ricerca del 2022, il fondatore di Microsoft avrebbe investito una parte del suo capitale in azioni, puntando su aziende come Berkshire Hathaway, la holding di Buffett, e Waste Management, specializzata nella gestione dei rifiuti. Inoltre, avrebbe destinato poco meno di un decimo del suo patrimonio a Caterpillar, il più grande produttore mondiale di macchine edili e motori industriali.

Può stupire sapere come il padre di Microsoft ha investito i suoi soldi

Ma l’investimento del padre dei software moderni che stupisce è quello in terreni agricoli. Il magnate americano ha dichiarato di avare acquisito circa 120.000 ettari di terreno in 19 stati USA. Questo numero, paragonato alla media di 11,1 ettari delle aziende agricole italiane, dà un’idea dell’enormità dell’operazione. Gates ha affermato che l’obiettivo dell’acquisto è quello di renderli più produttivi e di creare posti di lavoro.

In realtà Bill Gates, ha acquistato terreni per diversificare i suoi asset in modo da mettersi al riparo da possibili crisi

economiche. Tra l’altro l’acquisto dei terreni è in linea con lo sviluppo di tecnologie di Agricoltura 4.0 in cui Microsoft è un leader mondiale. Un investimento che rende anche molto. A livello nazionale, secondo il Dipartimento dell’Agricoltura, i prezzi dei terreni agricoli sono aumentati in media del 4,4% l’anno negli ultimi vent’anni, con un’impennata del 12,4%.

Può stupire sapere come un investimento così tradizionale possa calamitare l’attenzione del padre della rivoluzione tecnologica digitale. Ma questo dimostra ancora una volta l’acume degli affari di Gates.