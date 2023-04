5 segreti per igienizzare i pavimenti: seguiamo i consigli delle società americane che ripuliscono scene del crimine

Le serie tv crime americane sono presenti in maniera massiccia nella programmazione delle piattaforme visibili in Italia. Ci concentriamo sulle parti investigative che riguardano gli omicidi senza pensare che qualcuno ripulisce le scene del crimine. È un lavoro impegnativo ma anche ricco di spunti che potremmo utilizzare nei lavori domestici.

Negli Stati Uniti il giro d’affari riguardante la pulizia delle scene del crimine è in costante aumento dal 2012 a oggi. Si parla di 350 milioni di dollari all’anno. Anche in Italia il lavoro da svolgere è tanto. Dal 2017 il numero di omicidi è in aumento, sono più di 400 i casi all’anno e l’escalation non sembra volersi fermare. Ma chi pulisce le scene del crimine? Fino agli anni Novanta spettava ai familiari o al proprietario di casa ripulire una volta che il corpo era stato portato via. Dagli anni Novanta in poi le cose sono cambiate. Esistono società di pulizie che affiancano la loro normale attività con queste pulizie speciali.

Non è facile avere a che fare con sostanze corporee oppure con veleni, elementi inquinanti e incrostazioni che non vanno via. I trucchi che utilizzano gli specialisti possono essere utili per igienizzare pavimenti e superfici della nostra casa quando la sporcizia ci sembra impossibile da sconfiggere.

Materiali delicati

Tra i 5 segreti per igienizzare i pavimenti particolarmente sporchi, uno riguarda l’utilizzo della candeggina. Non è sufficiente ricorrere a grandi quantità di candeggina per igienizzare in profondità. Gli americani alla candeggina preferiscono prodotti professionali che però sono difficilmente reperibili. Si tratta di detergenti simili al Luminol. Entrano in contatto con i liquidi corporei diventando di un bianco luminoso così da circoscrivere la sporcizia per rimuoverla al meglio. Se non riusciamo a trovarli in commercio utilizziamo i disinfettanti fumogeni. Nelle scene del crimine sostituiscono candeggina e altri prodotti chimici e sono facili da trovare in rete. Il costo non è elevato, va dagli 11 euro ai 32 euro. Eliminano i batteri con molta efficacia.

Un’altra cosa che dobbiamo sapere è che la materia cerebrale che vediamo nelle serie tv, nella realtà tende a solidificarsi in fretta diventando come il cemento. In questi casi i detergenti enzimatici sono quelli più efficaci per ammorbidire la sporcizia da raschiare via. Se in casa abbiamo sporcizia che si è solidificata, possiamo agire con un detergente di questo tipo per facilitare le operazioni di pulizia.

5 segreti per igienizzare i pavimenti in sicurezza

La terza cosa che dovremmo sapere per avere una pulizia approfondita di pavimenti e superfici riguarda l’odore. Questo è molto forte nelle scene del crimine e in casa ne potremmo avere di altrettanto insistenti, pensiamo alla pipì di gatto. Spesso per eliminare certi odori è necessario cambiare i pavimenti o smontare i mobili. I professionisti ricorrono alle macchine per ozono o ai fogger, cioè macchinari che addensano una sostanza chimica che penetra in profondità. Gli ingredienti casalinghi per eliminare gli odori molto forti sono il sale che assorbe l’umidità e l’aceto bianco che neutralizza le sostanze acide puzzolenti come la pipì dei gatti.

Sono molto utili anche i detergenti ospedalieri. Amuchina o clorexidina sono efficaci ma è necessario aspettare dai 30 secondi fino a 2 minuti prima di risciacquare in modo che l’azione disinfettante sia completa. La quinta e ultima cosa da sapere riguarda le protezioni. Se in casa dobbiamo ripulire lo sporco intenso, pericoloso o chimico utilizziamo guanti e tuta apposita prima di toccare prodotti o inalare residui. Ricorriamo agli spruzzatori a distanza e cerchiamo di adottare sistemi di pulizia senza contatto. Le operazioni casalinghe sono quelle che più di tutte ci fanno correre il rischio di finire in ospedale.