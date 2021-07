Spesso si è portati a pensare che il mare più bello o le cose più interessanti da vedere e visitare siano all’estero. Magari dall’altra parte del Mondo. Ma in realtà anche la nostra Italia offre davvero molto. Sicuramente a livello storico-artistico non ha rivali. Ma anche a livello naturalistico si difende bene. In tal senso ci sono dei luoghi rinomati come l’isola d’Elba, il Salento o la Costa Smeralda. Ma senza andare in posti così famosi e di conseguenza costosi, possiamo trovare angoli di paradiso sconosciuti alla maggior parte delle persone e usufruibili a costo zero.

Un angolo di Nordest incredibilmente bello dove rilassarsi immersi in acque color smeraldo

In Val Tramontina e più precisamente a Tramonti di Sopra (PN) ci sono le Pozze Smeraldine, una delle attrazioni naturalistiche più belle della regione Friuli Venezia Giulia.

Basti solo pensare che nel 2014 il tabloid inglese “The Guardian” le ha inserite al 4° posto nella classifica della Top10 delle piscine naturali più belle d’Italia.

Incastonate tra le rocce delle Dolomiti friulane, le Pozze Smeraldine sono piscine naturali dall’acqua di un color verde smeraldo davvero sorprendente. È proprio il colore dell’acqua la caratteristica che colpisce maggiormente e che le rende un luogo davvero unico.

Oltre a fare foto meravigliose e che non necessitano di alcun tipo di ritocco, è anche possibile, e fortemente consigliato, fare il bagno nelle Pozze smeraldine. Sì, l’acqua è un po’ fresca, ma l’idea di immergersi in acque incontaminate e di cotale bellezza fa superare ogni timore.

Come raggiungerle

Alle Pozze Smeraldine si arriva a piedi. Si lascia l’auto nel grande parcheggio di Tramonti di Sopra ben segnalato da apposito cartello. E poi si continua a piedi seguendo le indicazioni “Pozze Smeraldine”.

Si tratta di una passeggiata abbastanza semplice e adatta a tutti. Ci vuole meno di 1 ora e si cammina in un clima di totale relax immersi in una natura lussureggiante.

Ed ecco quindi la scoperta di un angolo di nordest incredibilmente bello dove rilassarsi immersi in acque color smeraldo.

Durante il tragitto per arrivare alle Pozze si incontra il torrente Meduna. In questo punto è consigliato fare scorta di acqua fresca direttamente dalla sorgente Sgurlina.

