In un angolo incantato del nostro bellissimo Paese esiste un posto che ci consente di vivere una giornata di relax a costo zero

Quando si pensa alle terme, la mente va subito a strutture di lusso e stabilimenti molto costosi. Sì, è vero, il più delle volte è così. Ma non sempre.

In Italia, e più precisamente in Toscana, troviamo le terme di Saturnia, che vantano una delle aree termali a libero accesso. Sono infatti liberamente fruibili sia in estate che in inverno. In zona ci sono anche hotel e stabilimenti termali veri e propri dove poter fare trattamenti specifici come massaggi, fanghi e terapie mediche mirate.

Ma chi volesse semplicemente rilassarsi senza spendere un soldo, deve sapere che in un angolo incantato del nostro bellissimo Paese esiste un posto che ci consente di vivere una giornata di benessere e relax a costo zero.

Le terme di Saturnia

Le terme di Saturnia sono sorgenti termali di acqua sulfurea ubicate nella cittadina di Saturnia, una frazione di Manciano, in provincia di Grosseto. Si tratta di un insediamento molto antico, nel cuore della Maremma toscana, quasi al confine con il Lazio. Un luogo davvero molto suggestivo anche dal punto di vista paesaggistico.

Le cascate principali, quelle a cui si può accedere liberamente e in maniera del tutto gratuita, sono le cascate del Mulino, così chiamate perché si trovano appunto nei pressi di un vecchio mulino. Sono conosciute anche come Cascatelle o cascate del Gorello.

Caratteristiche

Dalle sorgenti naturali sgorga di continuo acqua calda sulfurea ad una temperatura costante di 37°C. Le acque di Saturnia sono ricche di elementi chimici come il calcio, e donano benessere a chiunque vi si immerge. Dal punto di vista propriamente scientifico, si parla di un’acqua minerale omeotermale sulfureo-carbonica, solfato-bicarbonato-alcalino terrosa.

Ci sono tante vasche termali disposte a livelli differenti che danno l’opportunità di godere di un trattamento termale immersi in una natura sublime. L’acqua fluisce da un livello all’altro in ‘modalità cascata’.

Nonostante il luogo sia ampio e le vasche siano numerose, il luogo è spesso affollato. Soprattutto durante i fine settimana e nel periodo che va dalla primavera all’inizio dell’autunno. Il luogo è infatti frequentato sia dai locali ma soprattutto da tantissimi turisti, anche stranieri.

Qualora se ne avesse la possibilità, meglio quindi venire in queste zone in pieno inverno o comunque nei giorni infrasettimanali per potersi godere al meglio un po’ di sano relax in santa pace e tranquillità.

Insomma, per prendersi una pausa non ci sono davvero più scuse, perché abbiamo appena visto che in un angolo incantato del nostro bellissimo Paese esiste un posto che ci consente di vivere una giornata di benessere e relax a costo zero!

