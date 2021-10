Per i collezionisti ed appassionati di numismatica, non c’è mai tempo per abbassare la guardia. Ogni giorno, infatti, vengono emesse sempre nuove monete, che in futuro potrebbero valere tantissimi soldi.

Sarebbe un peccato, quindi, lasciarsi sfuggire delle occasioni e per questo motivo bisogna rimanere sempre aggiornati.

Appena 10 giorni fa, infatti, è stata emessa una nuova moneta che ha scosso gli appassionati di tutto il Mondo. Infatti, tra poco vedremo che, può sembrare assurdo, ma questa nuovissima moneta commemorativa da 2 euro vale già mezzo stipendio.

Principato di Monaco

Fra le monete commemorative più ricercate da collezionisti e numismatici, vi sono sicuramente quelle emesse dal Principato di Monaco.

Infatti, abbiamo già scoperto che la quotazione di questa moneta da 2 euro sta raggiungendo cifre da capogiro. Oppure, fra le più recenti, molti sicuramente ricorderanno quest’altra moneta che celebra il 250° anniversario della nascita del famoso scultore Bosio.

Tuttavia, la già corposa lista di monete commemorative emesse dal Principato di Monaco, si allarga ulteriormente con l’emissione di un altro esemplare.

Emessa il 6 ottobre scorso una moneta commemorativa per celebrare è il decimo anniversario del matrimonio tra Alberto II e Charlène Wittstock.

Caratteristiche della moneta

Nella parte interna della moneta, troviamo i ritratti del principe e della principessa, rivolti verso sinistra.

In basso, invece, compare la scritta “2011 MARIAGE PRINCIER 2021”, insieme ad altri due simboli: quello della Zecca di Parigi e quello dell’autore Joaquin Jimenez.

In alto, troviamo il nome del Paese emittente, appunto “MONACO”.

Il bordo esterno ed il rovescio, sono invece quelle comuni a tutte le altre monete da 2 euro.

Può sembrare assurdo ma questa nuovissima moneta commemorativa da 2 euro vale già mezzo stipendio

Questa nuovissima moneta commemorativa ha già generato un incredibile entusiasmo da parte di collezionisti ed appassionati. Infatti, i 15.000 pezzi emessi in qualità “proof”, sono praticamente andati a ruba nel giro di pochissime ore.

Anche il sito web della Zecca, visitato da un numero elevatissimo di persone in poco tempo, ha dovuto prontamente limitare l’accesso.

Comunque sia, chi ha avuto la fortuna di accaparrarsi questa moneta durante la fase di lancio, ha speso intorno ai 120 euro.

Soldi davvero ben spesi, perché nel giro di una settimana, il valore è già praticamente quadruplicato. Infatti, tantissimi siti valutano ormai questa moneta intorno ai 500 euro ed il valore potrebbe aumentare ancora negli anni.