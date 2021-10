Esistono diverse varietà di castagne e alcune sono più facili da sbucciare di altre. Tale aspetto è importante perché questa operazione risulta spesso davvero laboriosa, costringendoci a perdere tanto tempo. Soprattutto se le vogliamo mangiare o utilizzare prima di cuocerle.

Fortunatamente però possiamo sbucciare le castagne crude come per magia con questo semplice trucchetto della nonna che stiamo per illustrare. Si tratta in realtà di una combinazione di suggerimenti che trasformerà la buccia delle castagne rendendola morbida e subito rimovibile.

Prima però, accertiamoci di scegliere le castagne giuste, cioè quelle senza vermetti e non secche.

Nel primo caso, basta controllare la superficie. Se troveremo dei buchetti da cui a volte esce della polverina, allora saranno da buttare. Se invece notiamo che la buccia si sta quasi accartocciando su sé stessa, e c’è uno spazio evidente fra questa e la castagna, evitiamo di acquistarla.

Una volta selezionate le nostre castagne siamo pronti a sbucciarle.

Mettiamo a bollire una pentola con dell’acqua. Intanto, dedichiamoci a lavare velocemente le castagne sotto l’acqua corrente. Poi tagliamole con un coltello sulla pancia. Spesso si fa solamente un’incisione longitudinale. Per sbucciarle più facilmente però sarebbe meglio incidere una croce nello stesso punto.

Quando l’acqua bolle, spegniamo il fuoco e immergiamo le nostre castagne. Lasciamole così per circa due minuti per poi scolarle.

Adesso mettiamo sul fuoco una padella, lasciandola così per appena due minuti. Quindi, sarà meglio evitare le padelle antiaderenti che rischiano di rovinarsi. Alcuni preferiscono utilizzare la classica padella coi buchi, ma in questo caso avremo bisogno di usare la retina spargi fiamma.

Adesso disponiamo le nostre castagne dentro la padella con il taglio rivolto verso l’alto. Copriamo con un coperchio e lasciamole così per pochi minuti. Ci renderemo conto che le nostre castagne cominceranno a sbucciarsi da sole come per magia.

Adesso mettiamole dentro una busta di carta, come quelle per il pane, oppure dentro un canovaccio. Scuotiamo la busta e lasciamole così per qualche minuto. In questo modo riusciremo a massimizzare gli effetti di questo procedimento. Infatti, il vapore sprigionato dalle castagne spingerà la buccia interna a staccarsi ulteriormente. Estraiamo poche castagne alla volta e sbucciamo.

Vedremo che le castagne si liberano facilmente del loro involucro rimanendo completamente intere. Adesso possiamo mangiarle o utilizzarle per tante ricette, come un cremoso piatto d’autunno che potrebbe abbattere i livelli di colesterolo e trigliceridi.