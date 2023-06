Peperoncino e quadrifoglio come portafortuna? I Vip allontanano la sfortuna in modi impensabili: da Rihanna a Federica Pellegrini

Tutti noi abbiamo i nostri riti portafortuna. Certi personaggi famosi hanno sempre dichiarato di essere superstiziosi. Nel mondo dello spettacolo molti si affidano alla sorte, possiedono portafortuna e mettono in pratica dei riti scaramantici. Sei curioso di sapere quali strategie adottano i nostri Vip più amati, continua a leggere questo articolo!

Prima di un esame, di un colloquio di lavoro o di un viaggio importante ti è mai successo di ricorrere a un rito portafortuna? Devi sapere che nel mondo dello spettacolo la superstizione è molto diffusa. Se un tempo la scaramanzia era maggiormente legata al mondo del teatro, oggi è una abitudine ormai diffusa a 360 gradi. Oggi vogliamo soddisfare la tua curiosità svelandoti alcune tra le abitudini più diffuse dei personaggi che siamo soliti vedere in TV. Conduttori televisivi, atleti e sportivi, ma anche attori e chef: nessuno escluso.

Peperoncino e quadrifoglio come portafortuna? Non puoi immaginare come scacciano la jella i Vip!

Antonella Clerici ha dichiarato di non andare mai in onda prima di aver bevuto un caffè macchiato con tanto zucchero. Pare che questo trucchetto le permetta di avere sempre la battuta pronta e dunque lo ritiene un efficace portafortuna. Se storicamente il viola porta male a teatro, Paola Perego ha un pessimo rapporto invece con il verde. La cosa curiosa è che anche la conduttrice Federica Panicucci odia questo colore. Per entrambe le donne indossarlo in onda porta male: curioso, vero?

Anche Isabella Ferrari è piuttosto superstiziosa. La donna tiene sotto al letto un bicchiere di sale grosso per allontanare la sfortuna. Un’altra celebrity che usa il sale contro la jella è Valeria Marini. Per scacciare la negatività accumulata, la donna fa il bagno per 30 minuti in una vasca in cui versa due confezioni di sale grosso. La pop star Rihanna prima di un concerto si raccoglie in preghiera per un’ora con tutto il suo team. Al termine del rito, urlano a gran voce per allontanare le energie negative.

Come mandano via la sfortuna sportivi e chef stellati? Alcuni riti sono davvero curiosi

Peperoncino e quadrifoglio come portafortuna? Assolutamente no: per scongiurare la sfortuna, la campionessa di tennis Serena Williams fa rimbalzare la pallina sul pavimento cinque volte prima di servire. La nuotatrice Federica Pellegrini prima di entrare in vasca ad ogni gara si dà un leggero colpo alla testa e due pugni all’altezza del cuore. Il pilota Felipe Massa aveva raccontato di indossare lo stesso paio di mutande nel weekend delle gare se le prove libere sono andate bene.

La superstizione non risparmia nemmeno i grandi cuochi. Massimo Bottura, titolare di ben tre stelle Michelin, ha il rito del lungo caffè americano per iniziare bene la giornata. Porta con sé la tazza per tutta la casa ed ogni gesto della mattina è accompagnato da un sorso. Prima di uscire di casa finisce il suo caffè ormai freddo. Infine, lo chef del Ristorante Duomo di Ragusa Ibla Ciccio Sultano tiene nel suo ristorante alcuni leoni ed altri animali fatti di ceramica di Caltagirone. Questi sono rivolti verso l’ingresso del ristorante come a proteggere il locale.