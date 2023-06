Il dolce al cioccolato super morbido che impazza sui social: come lo prepara la maestra del pane Carol Choi

In questi anni i social network stanno sostituendo i libri di cucina delle nostre nonne. Ogni giorno vediamo su Instagram e TikTok cuochi provetti che ci regalano nuove idee. Una delle migliori in assoluto riguarda un dolce al cioccolato che fa davvero impazzire. Vediamo di cosa si tratta e come prepararlo anche noi.

Nella nostra epoca le cose “succedono” sui social. Su Instagram e su TikTok influencer e Vip lanciano tagli di capelli, outfit e nuove mode che diventano subito virali. Coach del pulito e dell’arredamento ci danno consigli per la casa. I politici presentano i loro programmi. Proprio su TikTok sta spopolando in questi mesi una nuova moda: quella delle ricette fatte in tempo reale. Oggi partiremo proprio da qui per scoprire il dolce al cioccolato super morbido che impazza sui social. E se vogliamo prepararlo anche noi niente paura. La ricetta della maestra del pane Carol Choi è facilissima e alla portata di tutti.

La babka è il dolce più trendy del momento

I dolci a base di cioccolato fondente non passano mai di moda. Nemmeno in estate, quando possiamo impreziosirli con la frutta per creare dessert veloci e leggeri. In questi mesi, in particolare, sta spopolando su TikTok la babka, un morbidissimo dolce con spirali di cioccolato che arriva dall’Est Europa.

Chi segue i social e le rubriche di cucina ne avrà sicuramente viste versioni salate, dolci e con ingredienti decisamente particolari e ricercati. Ma noi amiamo le tradizioni e consigliamo di provare in casa la versione classica. Una ricetta davvero semplice che convincerà in pochi secondi anche i palati più difficili.

Gli ingredienti per la babka della maestra Carol Choi

In Italia la babka era stata portata qualche anno fa da Carol Choi, chef newyorkese trasferitasi in Italia. La sua versione preferita della babka? Quella al cioccolato. Se vogliamo prepararla anche noi ci serviranno:

2 etti di farina 00 per dolci;

2 etti di farina manitoba (se non ce l’abbiamo possiamo sostituirla con la 0);

5 grammi di lievito per dolci;

70 grammi di zucchero semolato;

200 grammi di latte fresco;

4 uova;

una bacca di vaniglia;

150 grammi di burro;

1 pizzico di sale;

2 etti e mezzo di cioccolato fondente.

Il dolce al cioccolato super morbido che impazza sui social: in che modo prepararlo

Prendiamo la nostra planetaria e mischiamo le farine con lo zucchero, il lievito e il sale. In un altro recipiente sbattiamo i tuorli col latte e poi versiamoli nella planetaria. Lavoriamo l’impasto per 5 minuti e poi iniziamo a incorporare il burro a cubetti e i semi di vaniglia. In un quarto d’ora la base del dolce sarà pronta per la lievitazione. Un paio d’ore di pazienza e poi procediamo stendendo l’impasto con un mattarello.

Una volta steso, ricopriamolo con il cioccolato tritato e poi avvolgiamo il tutto come se fosse un rotolo di carta. Tagliamo il rotolo in due per ottenere due filoncini che andremo a mettere uno sopra l’altro con la parte tagliata verso l’alto. Intrecciamoli e piazziamo il tutto in una teglia rivestita di carta forno. 30 o 35 minuti di cottura a 180 gradi e il dolce è pronto.