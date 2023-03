La classifica dei segni zodiacali meno sensuali e passionali: con loro 4 la camera da letto si trasforma in un vero mortorio!

Passionalità e sensualità sono aspetti fondamentali in un rapporto di coppia. Non tutti, però, sono in grado di metterle in campo col partner. Il motivo potrebbe essere legato alla data di nascita e al segno zodiacale. È il momento di scoprire quali sono i segni più noiosi e a tratti fastidiosi in camera da letto.

Ogni rapporto di coppia, sia esso stabile o occasionale, si fonda sull’attrazione. C’è l’attrazione mentale che ci fa sentire in sintonia con l’altro in maniera difficile da spiegare a parole. L’altro lato della Luna è invece rappresentato dall’attrazione fisica. In alcuni casi scatta e in altri no. E spesso non riusciamo a spiegarcene il motivo. Una risposta potrebbe arrivare dall’astrologia. Tra poche righe scopriremo la classifica dei segni zodiacali meno sensuali e passionali. 4 di loro sono capaci di trasformare una serata sotto le lenzuola nel Paradiso della noia.

L’Ariete non sa cosa siano seduzione e passione

Iniziamo dal quarto posto nella classifica dei segni meno passionali dello zodiaco. Ai piedi del podio troviamo l’Ariete ed è una sorpresa. L’Ariete è famoso per la decisione e per la determinazione, due doti spesso apprezzate in camera da letto. Purtroppo, però, i nati sotto questo segno sono spesso egocentrici e poco attenti agli altri. Non per niente sono anche nella classifica dei più irritanti. Una serata con loro sarà decisamente poco soddisfacente e probabilmente anche breve.

I Gemelli sono il segno più noioso sotto le coperte

Medaglia di bronzo per i Gemelli che anche in questo campo fanno bella mostra della loro proverbiale ambivalenza. I Gemelli possono infatti passare dall’irruenza più sfrenata all’apatia totale. Sia dentro che fuori dal letto. In più sono talmente concentrati su loro stessi che hanno poca voglia di sperimentare e tendono ad annoiarsi velocemente.

La classifica dei segni zodiacali meno sensuali e passionali: vincono Toro e Cancro

Al secondo posto troviamo la seconda sorpresa della classifica: il Toro. Non l’avremmo mai detto. Il Toro, però, ha un difetto che lo porta in vetta: non conosce l’arte della seduzione. I nati sotto questo segno sono abituati a puntare subito al sodo, sia nei primi approcci che nell’intimità. Caratteristiche non sempre apprezzate e che spesso sfociano nella goffaggine assoluta.

Diametralmente opposto il segno del Cancro, che vince la medaglia d’oro per assenza di passionalità. I Cancro sono persone estremamente sensibili e attente a ogni minimo dettaglio. Il grosso problema è che la loro fissazione per il romanticismo e le parole dolci è fine a sé stessa. Ovvero non si traduce mai in rapporti focosi e all’insegna della sensualità. Un atteggiamento che può portare il partner all’esasperazione e a troncare in fretta la relazione. Se aggiungiamo il fatto che il Cancro è uno dei segni più vittimisti dello zodiaco, si capisce come questa prima posizione sia ampiamente giustificata.