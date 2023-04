Punto vita stretto e perfetto: è questo il segreto di Kim Kardashian e fa tendenza nella moda primavera estate e anche in palestra

Una vita stretta e sinuosa è il sogno di molte donne da sempre in lotta con una pancia gonfia e voluminosa. Certamente l’alimentazione corretta e l’attività fisica possono aiutare a correggere la situazione. Ma Vip famose come Kim Kardashian possono avere trucchi di altro tipo, che diventano subito una moda da copiare.

Si dice che la triade 90-60-90 corrisponda alle misure perfette rispettivamente di seno, vita e fianchi. E che per molte donne sia il numero centrale quello che manda in crisi. Non è infatti da tutte possedere queste misure, soprattutto in riferimento al girovita. Cattive abitudini, stravizi alimentari, sedentarietà, ma anche stress, comportano un notevole arrotondamento della pancia. Che rende la figura femminile nel complesso molto lontana dalla forma a clessidra. Certamente, un’alimentazione mirata e sana, una sana attività fisica o sportiva, possono aiutare a ritrovare la linea perduta. Ma anche l’abbigliamento giusto può fare la sua parte. E se è scelto da una Vip dalla vita pubblica come Kim Kardashian, si può essere certe che sia una garanzia.

Punto vita stretto e perfetto con il corsetto

Dopo le gravidanze anche Kim Kardashian, come ogni donna, si è trovata ad avere a che fare con un fisico non semplice da rimettere in linea. La bella imprenditrice ha inoltre superato la soglia dei 40 anni, per cui la difficoltà può aumentare. Per un punto vita al top, Kim ha puntato su un capo come il corsetto, diventato subito di tendenza poiché indossato proprio da lei. E come si può vedere dalle foto pubblicate sulle sue pagine social, l’effetto è incredibile.

Come indossarlo

Il corsetto non è una novità sulle passarelle. Questo capo ha un’origine molto antica e che pochi conoscono: risale infatti addirittura al 2000 a.C. A partire dal XV secolo, poi, si è fatto strada nella moda, ammorbidendosi nel 1800. Tornato in auge alla fine degli anni ’40 del ‘900, il corsetto è stato più volte rivisitato dalla moda dell’era moderna. Negli anni Novanta prende la forma di guêpière stringata mentre, ai giorni nostri, diventa più leggero ed elastico.

E assume la forma di un top nero abbinato ai jeans o a fantasia su pantaloni eleganti, regalando un punto vita stretto e perfetto. Kim Kardashian è solita indossarlo sotto abiti eleganti e sontuosi e ne ha dato anche versione diversa dal solito. L’attrice e modella ha infatti indossato il corsetto in un modo insolito e lo ha adattato per il fitness, su un abbigliamento sportivo in canottiera e leggings.