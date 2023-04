La settimana in corso dal punto di vista del calcolo delle probabilità dovrebbe lasciare alle spalle il minimo già dalla giornata di lunedì. Il mese dovrebbe chiudere, sempre per gli stessi calcoli, con un rendimento superiore al 3%. C’è nervosismo per 3 motivi principali che andremo ad analizzare nei prossimi paragrafi. Le resistenze continuano a frenare Wall Street e qualche nuvola si staglia all’orizzonte.

I 3 motivi che preoccupano i listini, ma solo uno è importante

Quali sono?

Il primo è la recente tensione con la Cina, e queste non si sa mai dove potrebbero portare dal punto di vista sia economico che politico. Il secondo motivo riguarda l’inflazione, la crescita economica e l’attesa per le trimestrali in corso. Siamo ai nodi al pettine, e presto ci sarà più chiarezza se alle porte ci sarà una recessione economica o atterraggio morbido.

Il terzo, che è il più importante è il seguente:

nei nostri studi delle serie storiche ci siamo resi conto che più uno strimento finanziario rimane sotto una resistenza o un supporto, e più diventa elevata la probabilità che i prezzi facciano il contrario. Ovvero, se sotto una resistenza si inizia a scendere, se sopra un supporto questo mantiene e i pressi si portano al rialzo.

Cosa è successo negli ultimi mesi?

La correzione di marzo, è iniziata proprio a ridosso di importanti resistenze, e le stesse ora continuano a fermare i prezzi. Quindi, se non si assisterà a una decisa rottura delle stesse fin da subito, il pericolo potrebbe essere una nuova discesa di pari entità a quella di marzo.

Torniamo al breve termine.

La giornata di contrattazione di lunedì si è chiusa con segno contrastato fra gli indici e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.875,40

Nasdaq C.

12.037,21

S&P500

4.137,04.

Cosa attendere da ora in poi? I prezzis aliranno fino al 4 agosto come probabilità storiche, o scenderanno finoa questa data? Ricordiamo che questa è fra le più importanti dell’anno insieme a quella di marzo e aprile, e al loro scadere sia attendono minimi/massimi assoluti/relativi.

Le resistenze continuano a frenare Wall Street

Qualche nuvola quindi inizia a stagliarsi all’orizzonte, e più che mai anche stavolta saranno i livelli chiave a definire la prossima strada che verrà seguita.

Quali sono i livelli che manteranno il trend di breve al rialzo? In chiusura di seduta giornaliera i seguenti:

Dow Jones

33.343

Nasdaq C.

11.986

S&P 500

4.113.

I range giornalieri si continuano a contrarre, e questo signfica che siamo molto vicini a una fase direzionale. Sarà al rialzo o al ribasso?

Doppio massimo, o rottura delle resistenze?

Lettura consigliata

Dall’Agenzia delle Entrate soldi ai disoccupati che presentano la dichiarazione dall’11 maggio