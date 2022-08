Andare al mare è sicuramente un piacere per tantissimi di noi. La salsedine che ricopre la pelle e il sole che ci fa abbronzare sono, senza alcuna ombra di dubbio, tra le sensazioni migliori di sempre. Ma bisogna anche dire che, quando andiamo in spiaggia, è possibile trovare anche degli aspetti negativi. E tra questi, per moltissimi di noi, c’è il fatto che delle volte non ci sentiamo a nostro agio con il fisico che abbiamo. Questa situazione, quando si va al mare e ci si mostra in costume, può sicuramente rivelarsi spiacevole.

Ecco come vestirsi al mare per poter sembrare slanciati e per sentirci più a nostro agio con il nostro fisico

Dunque, per prima cosa, dovremmo partire da un presupposto molto importante. Infatti, dovremmo sempre ricordare che ogni corpo è bello così come è. Questo vuol dire accettarsi e apprezzare ogni particolarità del proprio fisico. Ovviamente, si tratta di un obiettivo che può essere complicato da raggiungere. E in diversi casi, serve un percorso molto lungo. Perciò, se vogliamo comunque sentirci a nostro agio nel frattempo, possiamo puntare su costumi e accessori che possano farci stare più tranquilli.

Alcuni trucchi per sembrare più slanciati in spiaggia anche quando indossiamo solo il costume

Ci sono diversi accessori e costumi che potremmo indossare, quando ci troviamo al mare, per sentirci più a nostro agio. Per esempio, potremmo scegliere delle ciabatte da mare apposite che ci aiuterebbero a slanciare la nostra figura. O ancora, potremmo puntare su un modello davvero di moda che sta attirando l’attenzione di tantissimi. Si tratta di un costume super glamour che potrebbe coprire alcuni punti del fisico per noi critici.

Punto vita strettissimo e corpo snello grazie a questa moda mare

Il costume da bagno che potrebbe risolvere la situazione, in questo caso, sta spopolando come non mai. Si tratta, infatti, di un modello che sta facendo davvero tendenza e che molti avranno al mare durante questa stagione estiva. Stiamo parlando del trikini con incrocio sull’ombelico. In questo caso, il modello è molto semplice ma anche ben strutturato. Soprattutto se vogliamo nascondere alcuni punti che per noi sono critici. Il trikini, infatti, avendo l’incrocio sulla zona ombelicale, ci permetterà di delineare i fianchi e il punto vita quasi a piacimento. Ciò vuol dire che, a seconda di quanto stringeremo, potremo notare dei cambiamenti che ci faranno sentire più a nostro agio. Dunque, ora sappiamo che potremo avere punto vita strettissimo e corpo snello grazie a questo costume super di tendenza che sta facendo faville.

