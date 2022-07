Sappiamo bene quanto, durante la stagione estiva, sia bellissimo passare le giornate in spiaggia. Andare al mare, infatti, rilassa e mette sempre e comunque di buon umore. In questo caso, che sia con gli amici, con la famiglia o con il proprio partner, la giornata non può che andare bene.

Il problema, però, sorge per alcune persone quando devono mettersi in costume. Non per tutti è facile mostrare il proprio fisico. In alcuni casi si potrebbe sentire un senso di disagio davvero forte che non ci fa godere la giornata. Proprio per questo motivo, anche in spiaggia dovremmo scegliere gli accessori giusti.

Ecco come snellire le gambe anche in spiaggia con un semplice paio di ciabatte che renderà il nostro fisico più slanciato

Ci sono diversi trucchi che possiamo mettere in pratica anche in spiaggia e che farebbero apparire il nostro fisico più snello e slanciato. Tra questi, per esempio, la selezione di determinati costumi che possano valorizzare il nostro corpo.

Per esempio, se vogliamo nascondere le braccia troppo grosse, potremmo puntare su un modello davvero alla moda che farà faville in spiaggia. Se invece vogliamo semplicemente sembrare più slanciati, facendo sembrare le gambe snelle e lunghe, allora la soluzione giusta sarà un paio di ciabatte super di tendenza. Questo modello nello specifico, potrebbe darci dei risultati sorprendenti che ci faranno davvero piacere.

Gambe magrissime anche in spiaggia con un semplice accessorio che spopola

Le ciabatte da mare in questione sono facilissime da trovare. Soprattutto perché nell’ultimo periodo stanno spopolando. Si tratta di un modello di ciabatta con plateau alto, come prima caratteristica. Questo paio di scarpe da mare, inoltre, si differenzia per un cinturino che va da un lato all’altro all’altezza delle dita. In questo modo, lasciando la caviglia scoperta, la gamba sembrerà decisamente più lunga. Anche l’aiuto del plateau farà ovviamente la differenza.

Inoltre, un ultimo accorgimento nella scelta di queste meravigliose scarpe è assolutamente da fare. Ricordiamoci sempre di scegliere un colore carne che si avvicini alla nostra tonalità di pelle. In questo modo, l’effetto ottico sarà davvero incredibile e noi vedremo una figura molto più slanciata quando ci guarderemo allo specchio.

Dunque, ora sappiamo che avremo gambe magrissime anche in spiaggia con un semplice paio di ciabatte adatte a qualsiasi fisico. In questo modo, il nostro fisico sembrerà decisamente più slanciato e potremo goderci le giornate d’estate al mare senza avere timori o disagi inutili che ci preoccupano.

Lettura consigliata

Sarà la svolta dell’estate questo geniale trucco che non fa sfregare le cosce evitandoci arrossamenti e snellendo tantissimo le gambe