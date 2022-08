Requisiti e destinatari Bonus 800 euro, per 10.000 euro all’anno

Tra i Bonus a sostegno della famiglia ne entra in gioco un altro, detto Bonus genitori separati. Si tratta di un contributo di ben 800 euro al mese, per un anno, ammontante a circa 10.000 euro complessivi. Il beneficio spetta ai genitori separati che non riescono a pagare l’assegno di mantenimento dovuto al coniuge e ai figli. Naturalmente, occorrerà rispettare determinati requisiti, quale quello di aver avuto una riduzione delle entrate a causa della crisi pandemica. La norma, riscritta, ha subito importanti variazioni nel corso del tempo.

Vediamo, dunque qual è la versione in fase di approvazione finale. Si consideri che la versione iniziale della norma è stata bocciata in quanto discriminava le coppie di fatto, non includendole nella misura. Si faceva, infatti, riferimento, solo a separati e divorziati. Inoltre, è presente un meccanismo più garantista per i figli, che sono i reali beneficiari della somma. Quest’ultima, infatti, è materialmente corrisposta al genitore in difficoltà. Tuttavia, bisogna controllare che questi lo rivolga, a sua volta, effettivamente, al coniuge e ai figli, aventi il diritto al mantenimento.

Come accedere al Bonus

Il contributo sarà erogato in base ai fondi disponibili e fino al loro esaurimento. Lo stanziamento ammonta a 10 milioni di euro complessivamente. Ma vediamo quali sono i requisiti e i destinatari Bonus di 800 euro mensili.

Il primo requisito è di carattere economico. In particolare, il richiedente deve avere un reddito inferiore o pari a 8.174 euro, nell’anno in cui chiede il sostegno. Inoltre, deve aver subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a partire dall’8 marzo 2020, per almeno 90 giorni. In alternativa, deve aver subito un calo del reddito del 30% nel 2020 rispetto al 2019. Infine, il Bonus spetta esclusivamente ai genitori che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto parzialmente. Il periodo di riferimento è quello compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022.

Requisiti e destinatari Bonus di 800 euro, per 10.000 euro all’anno

Veniamo, adesso, a come fare domanda. Anzitutto, in essa bisogna specificare l’importo dell’assegno di mantenimento e l’ammontare delle somme non versate all’ex coniuge. I dettagli su come inoltrare la domanda, verranno definiti dal Dipartimento per le politiche della famiglia. Al riguardo, sarà pubblicato un avviso sul rispettivo sito.

