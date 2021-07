Sicuramente capita raramente di portare dei ricci di mare sulle nostre tavole. Ma in vacanza al mare può succedere di trovare il ristorantino che offre questi speciali frutti di mare. Solitamente sono serviti crudi, accompagnati da pane fresco e limone, oppure come condimento per la pasta. È anche vero che spesso uno spaghetto ai ricci può costare davvero caro. Ecco perché sarebbe meglio imparare a prepararlo in casa.

Non è difficile trovare il pescivendolo o direttamente il pescatore che vende i ricci di mare. Infatti, il mar Mediterraneo tra Puglia e Sicilia è ricchissimo di questi piccoli animali. E proprio dai pescatori arriva un trucco semplicissimo per preparare e pulire velocemente i ricci di mare per cucinare una pasta da chef stellato.

La prima cosa da sapere è che del riccio di mare si mangiano le uova. Queste sono piccolissime e contenute all’interno dell’involucro spinoso del riccio femmina. I maschi, infatti, non si mangiano.

Pulire velocemente i ricci di mare per cucinare una pasta da chef stellato

Per gli spaghetti ai ricci di mare serve la polpa di riccio. Per prepararla bisogna acquistare circa 1Kg di ricci di mare. Gli ingredienti necessari sono:

1 cucchiaino per svuotare l’interno del riccio;

due ciotole;

una brocca da 1 litro di acqua fredda;

delle forbici da cucina;

40g di sale.

Preparazione

Si inizia versando il sale nell’acqua fredda creando una salamoia al 40%. Mescoliamo bene per far sciogliere il sale e prendiamo il primo riccio. Tenendo sotto una ciotolina, giriamolo dalla parte della bocca e tagliamolo lateralmente con le forbici. Bisognerà eliminare solo la parte superiore creando un piccolo cappello.

Eliminiamo la parte del becco e apriamo il riccio. All’interno troveremo la polpa e un liquido. Si deve eliminare il liquido e poi immergere sotto sopra il riccio nella salamoia per pulirlo. Le impurità e la sabbia resteranno nella salamoia. Con un cucchiaino eliminiamo delicatamente la parte verde/marrone scuro e preleviamo le uova. Mettiamole da parte in una ciotolina e finiamo tutti i ricci.

Prendiamo un colino dalle maglie strettissime e filtriamo l’acqua della salamoia. Per conservare le uova aggiungiamo un po’ di salamoia e mettiamole in frigorifero. Con circa 100g di polpa e 240g di spaghetti si mettono a tavola 4 persone. Mettiamo a cuocere la pasta, nel frattempo tritiamo peperoncino fresco, aglio e prezzemolo. Facciamo il soffritto con 3 cucchiai di olio e il liquido filtrato della salamoia. Sfumiamo con del vino bianco e lasciamo soffriggere per 5 minuti. Per finire scoliamo gli spaghetti al dente e aggiungiamoli al condimento della padella. Per ultimo aggiungiamo a crudo la polpa di riccio.

