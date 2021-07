Ferma al box Wall Street, oggi tocca alle Borse europee essere le protagoniste della scena. Ieri era il 4 luglio giorno dell’Indipendenza americana e oggi negli Stati Uniti è festa. Quindi gli operatori USA non hanno lavorato e sui mercati azionari è stata una seduta tranquilla senza grossi colpi di scena.

A Piazza Affari è stata una seduta positiva con alcuni titoli che hanno avuto spunti interessanti. In particolare sono saliti un settore e un titolo. Oggi è stata una giornata che ha visto le banche col vento in poppa mentre lo Special One fa faville in Borsa.

Seduta positiva per Piazza Affari, specialmente alla luce dell’andamento delle altre Piazze europee. Alla fine della giornata il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in rialzo dello 0,6%, terminando a 25.441 punti. La Borsa tedesca ha chiuso quasi invariata, Parigi ha guadagnato lo 0,2%, Londra lo 0,5%.

La Piazza di Milano ha fatto meglio delle altre Borse anche grazie al settore bancario. I tre migliori titoli del paniere del Ftse Mib appartengono al settore del credito. Mediobanca ha guadagnato il 2,2%, Unicredit è salita dell’1,7%, Banco BPM dell’1,6%, Intesa Sanpaolo ha guadagnato l’1,4%. La seduta di oggi è l’ennesima prova del motivo per cui questo settore è giudice e da solo può decretare il successo della Borsa.

Oltre ai titoli bancari oggi un’azione in particolare ha messo a segno una rilevante performance. Il titolo della Roma ha guadagnato oltre il 10%. I prezzi hanno chiuso a 0,49 euro ad un passo dal massimo relativo del 1° giugno a 0,507 euro. La nuova spinta al titolo, dopo un mese di andamento calante, sono state le mosse del nuovo allenatore della Roma Jose Mourinho. La strategia di mercato dello Special One, soprannome dell’allenatore, eccita la fantasia dei tifosi e piace alla Borsa, che premia il titolo.

