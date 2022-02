Ci sono luoghi della casa che sembrano davvero impossibili da pulire. Si tratta di quei punti inarrivabili, dove resta sempre incastrato dello sporco. Le fughe del pavimento e quelle delle piastrelle di bagno e cucina sono tra gli incubi peggiori dei proprietari di casa.

La miriade di prodotti in commercio, però, oggi è arricchita di specifiche miscele sgrassanti. Sul mercato, infatti, non c’è sporco che tenga. Purtroppo, però, le fughe continuano ad essere difficilissime da sbiancare.

Ma ecco che uno sguardo al librone dei rimedi della nonna diventa salvifico. Infatti, si può intervenire con una vecchia tecnica per pulire piastrelle della cucina e fughe nel modo più semplice e veloce possibile. Niente più aloni gialli, macchie nere e muffa e solo grazie a un liquido e un piccolo oggetto che tutti abbiamo in casa.

Il prodotto in questione non costa che pochi euro e bastano poche gocce per pulire grandi porzioni di superfici. Dopo averlo scoperto e provato, le fughe ritorneranno bianche come appena nuove.

L’occorrente essenziale per fughe e spazi tra le piastrelle scintillanti

Per utilizzare questa tecnica avremo bisogno di un vecchio spazzolino da denti. Questo oggetto è utilissimo per tantissime soluzioni per la casa, quindi non andrebbe mai buttato. Poi ci servirà una normalissima siringa di media grandezza che ci aiuterà a distribuire il prodotto. Questa si può facilmente acquistare nelle farmacie e nelle parafarmacie.

A questo punto ci serve il prodotto in questione, che non è altro che l’acetone. Usato per le pulizie o per rimuovere lo smalto dalle unghie, l’acetone è uno sbiancante portentoso. In questo caso si può utilizzare da solo, oppure mescolato con del sapone liquido da bucato sbiancante. Così se ne potenzierà l’azione.

Pulire piastrelle della cucina e fughe di doccia e pavimento è facile e veloce con questo prodotto a pochi euro

Per iniziare bisognerà mescolare una parte di acetone con una di detersivo liquido. Nel caso in cui si scelga di usare solo l’acetone, allora riempiamo un bicchiere per metà e aspiriamo il liquido con le siringa.

Oppure, mescoliamo i due ingredienti nello stesso bicchiere e operiamo allo stesso modo. Con la siringa ancora chiusa, agitiamola così da miscelare i due componenti. A questo punto copriamo le fughe col composto e lasciamo agire per 1 minuto.

Trascorso questo tempo, utilizziamo lo spazzolino passandolo sulle parti in questione. Quando l’operazione è stata compiuta, risciacquiamo tutto con una spugna pulita imbevuta di acqua o acqua e aceto.

