Quando dobbiamo sbarazzarci di polvere e residui sul pavimento, l’aspirapolvere è la nostra ancora di salvezza. In poco tempo e con una semplice aspirata ci togliamo di torno ogni traccia di sporco accumulatosi per terra.

Sarebbe bello se questo strumento di pulizia potesse durare in eterno, ma purtroppo col tempo tenderà inevitabilmente a consumarsi. Se vogliamo allungare la vita al nostro caro aspirapolvere, è necessaria una pulizia regolare delle sue parti. In particolare, dovremmo occuparci regolarmente del filtro.

Una parte fondamentale che può condizionare l’esito delle pulizie di casa

Come ogni oggetto che usiamo per rimettere a nuovo la nostra casa, anche l’aspirapolvere dovrebbe subire una regolare manutenzione. Che si tratti del classico modello o di quello ciclonico, il filtro è una delle parti che non possiamo permetterci di trascurare.

Scegliendo di snobbarlo, infatti, a lungo andare potrebbe perdere di efficacia e disperdere polvere e acari per la casa. Le differenze sostanziali nel metodo di pulizia riguarderebbero la tipologia di filtro incorporato. Nello specifico, il nostro aspirapolvere potrebbe montare un modello HEPA o un tradizionale filtro lavabile.

Le informazioni circa il modello montato dovrebbero leggersi sopra il libretto delle istruzioni. In entrambi i casi, vediamo subito come occuparcene in poche mosse per allungare la vita al nostro amato strumento di casa.

Per pulire velocemente il filtro dell’aspirapolvere e migliorare le prestazioni seguiamo queste regole d’oro che ci faranno risparmiare sulla spesa

I filtri High Efficiency Particulate Air (HEPA) sono estremamente efficienti e adatti a filtrare allergeni e polveri sottili. Sono in grado di trattenere sporcizia in grande quantità grazie alla loro superficie filtrante, ma andrebbero puliti costantemente per non comprometterne l’efficacia. Dopo 4 o 5 lavaggi, in ogni caso, andrebbero cambiati.

Per pulire il filtro HEPA possiamo iniziare dalla parte lavabile, di solito quella meccanica e più esterna. Mettiamola sotto l’acqua corrente a intensità moderata e sciacquiamo bene tutta la superficie, liberandola dallo sporco. Per finire dovremo lasciarla ad asciugare diverse ore, verificando poi che non vi siano più tracce di umidità.

La parte che non dobbiamo lavare è invece solitamente in microfibra. Per occuparcene sfreghiamo delicatamente una spazzola morbida per togliere lo sporco marginale. In seguito, dovremo passare l’aspirapolvere portatile tra le pieghe per assorbire gli ultimi residui rimasti, prima di rimontare il tutto.

Per pulire velocemente il filtro classico, invece, il discorso è molto semplice. Prima di tutto dovremo sbatterlo con garbo per eliminare la sporcizia in superficie. Quindi, come nel caso dell’HEPA, laviamolo per liberarci dei detriti rimasti e facciamolo asciugare per bene.

