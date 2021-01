Di solito il vecchio spazzolino da denti finisce nella pattumiera. Ciò avviene ogni 3-4 mesi circa come su consiglio dei dentisti. Tuttavia questa abitudine è destinata a cambiare.

Ed ecco svelato il perché. La Redazione di Proiezionidiborsa presenta 3 incredibili usi del vecchio spazzolino da denti che rendono più facile la vita. Le alternative di riciclo di questo oggetto sono del tutto sorprendenti. Si scoprirà quanto può essere utile lo spazzolino da denti in alcune attività casalinghe e nella cosmetica.

Ecco quindi che invece di essere gettato riacquisisce vita e utilità. Tutto senza spendere un soldo in più.

3 incredibili usi del vecchio spazzolino da denti che rendono più facile la vita

Che si tratti di grandi elettrodomestici (aspirapolveri, lavatrici etc) o dei più piccoli (phone, vaporetto), lo spazzolino da denti rende un servizio di pulizia puntiglioso.

Grazie alle setole piccole e mobili, esso è capace di arrivare dove altre spazzole non arrivano. Quando si trova sporco incastrato negli angoli o nelle fessure, lo spazzolino può arrivarci. Potremo ripulire anche le ventole e i piccoli condotti di areazione dalla polvere e dai capelli.

Un ottimo lavoro di pulizia si può fare in cucina sui frullatori, centrifughe e grattugie. Le loro maglie strettissime non sono un problema per le setole dello spazzolino. Così come sarà facile raggiungere tutte le insenature delle guarnizioni. Basta adoperare lo spazzolino con movimenti rotatori e che seguano le scanalature. Un po’ di bicarbonato sarà utile per i prodotti inumiditi.

Le suole delle scarpe

Quando si cammina per strada le scarpe tendono a raccogliere qualsiasi sporcizia. Per questo è bene toglierle prima di entrare in casa. Tuttavia effettuare una pulizia scrupolosa di tanto in tanto è molto consigliato. Qui entra in gioco lo spazzolino usato: per suole con fessure molto strette oppure per interstizi e decorazioni. Lo spazzolino renderà la pulizia semplice e veloce, oltre che meticolosa.

Cosmetica e bellezza

Infine lo spazzolino usato diventa un ottimo aiuto nel make-up giornaliero. Si otterrà una perfetta spazzola per sopracciglia ribelli. Queste andranno spazzolate e sistemate con lo spazzolino grazie all’aiuto di un po’ di lacca fissante.

Lo spazzolino diventa anche un piccolo pettine a tutti gli effetti. Nel realizzare delle acconciature elaborate (per non perdere nemmeno un capello) lo spazzolino arriva a sistemare ogni angolo. Dopo una bella spruzzata di lacca, non resta che sistemare i punti dove permangono capelli disordinati.

Per ultimo, lo spazzolino usato diventa alleato del mascara per avere ciglia voluminose. Con il suo aiuto, dare una speciale curvatura è semplice e veloce. Prima bisogna passare il mascara e lo spazzolino farà poi da pettine. La raccomandazione è di partire dalla base delle ciglia.

Approfondimento

