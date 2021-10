Siamo in pieno rally natalizio e per questo motivo siamo alla ricerca di opportunità da cogliere sui mercati azionari internazionali. Oggi la nostra attenzione si concentra su alcune società quotate a Wall Street. A parer nostro, lo studio dei bilanci come quello dei grafici, non sono una scienza perfetta e un titolo sottovalutato non deve per forza salire, come uno sopravvalutato, non per forza scendere. Il giusto approccio e per diminuire i rischi, come condiviso da diversi addetti ai lavori, è quello di comprare titoli sottovalutati in tendenza rialzista e vendere quelli sopravvalutati in tendenza ribassista. In entrambi i casi, va sempre inserito lo stop loss a copertura della posizione.

Nelle serie storiche, più volte abbiamo riscontrato aziende sottovalutate che hanno visto i loro prezzi scendere per diversi anni.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Oggi, andiamo a studiare 3 casi interessanti e quando comprare a Wall Street Cisco Systems e Intel Co. o è meglio puntare ora su Coca Cola?

Cisco Systems, capitalizza 232,4 miliardi di dollari e opera nel settore internet, delle telecomunicazioni e tecnologia.

Coca Cola, capitalizza 235 miliardi di dollari e produce, commercializza e vende bevande.

Intel Co. (NASDAQ:INTC), capitalizza 201,2 miliardi di dollari e opera nel settore della tecnologia.

Quando comprare a Wall Street Cisco Systems e Intel Co. o è meglio puntare ora su Coca Cola?

Il calcolo del fair value è stato elaborato dal nostro Ufficio Studi tenendo conto dei bilanci degli ultimi 4 anni.

Cisco Systems, ultimo prezzo a 49,46. Fair value a 77 dollari. Le raccomandazioni degli altri analisti stimano un fair value in area 63,10 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 56,23, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 49,50/43. Primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 55,86.

Coca Cola, ultimo prezzo a 54,5. Fair value a 78 dollari. Le raccomandazioni degli altri analisti stimano un fair value in area 62,09 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 53,77, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 60/62. Primo indizio ribassista in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 54,07.

Intel Co., ultimo prezzo a 49,46. Fair value a 70 dollari. Le raccomandazioni degli altri analisti stimano un fair value in area 57,66 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 56,07, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 44,40/41,55. Primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 50,55.

In base a quanto analizzato e scritto, la nostra scelta cade su Coca Cola.