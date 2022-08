Amiamo molto il caffè, che gustiamo ogni mattina, dopo pranzo o quando ne abbiamo l’occasione. A casa lo abbiamo preparato per molto tempo con la moka, finché poi abbiamo deciso per un particolare acquisto. Abbiamo comprato una macchina per il caffè automatica, che ci prepara subito un buon caffè senza farci faticare. Basta inserire le cialde o le capsule nello strumento e la nostra bevanda preferita è pronta in meno di un minuto. Certo, a lungo andare, possiamo notare qualcosa che non ci quadra, per quanto concerne il gusto del caffè. Che ci sembra un po’ alterato e non più buono come all’inizio. Il motivo risiede nella mancata pulizia della macchinetta, a cui dobbiamo necessariamente provvedere.

La pulizia dello strumento

La pulizia di uno strumento come la macchina del caffè è necessaria innanzitutto per il buon funzionamento dell’oggetto. La corretta pulizia e manutenzione assicura infatti prestazioni elevate, oltre al perdurare della macchina nel tempo. Contiamo poi che non è bello far vedere in casa una macchina tutta sporca e piena di macchie di caffè o di acqua dura. Certo, su qualsiasi libretto di istruzioni dei più vari modelli di macchina per il caffè automatica sarà indicato un paragrafo sulla pulizia. Che spiegherà come fare e che prodotti adoperare. Noi vorremmo però aggiungere una soluzione alternativa e naturale, che aiuterà la detersione dello strumento con un semplice rimedio della nonna.

Pulire la macchina del caffè in modo naturale con 1 rimedio della nonna

Potremo provvedere alla pulizia della nostra macchina per il caffè grazie al semplice uso del succo di limone. Il merito è dell’acido citrico contenuto nel frutto, capace di eliminare le tracce di calcare dovute all’utilizzo dell’acqua per fare il caffè. Per pulire la macchina dall’interno, riempiremo il serbatoio di acqua e succo di limone e azioneremo lo strumento senza mettere la capsula. Quindi rimuoveremo il serbatoio per pulirlo bene, mettendovi dentro dell’acqua calda addizionata al succo di limone. Lasceremo agire per 20 minuti. Prepareremo ancora una ciotola, sempre con acqua calda e succo di limone, e vi intingeremo la punta laterale di una spugna. Con questa lucideremo la scocca della macchina e la parte che accoglie le capsule.

Dovremo poi azionare la macchina con una capsula di caffè, che non berremo ma butteremo. In questo modo, saremo certi di aver eliminato l’aroma di limone. Per pulire la macchina del caffè, dunque, bisogna fare così, se si vuole adoperare un modo naturale e senza usare sempre detergenti chimici. Questo suggerimento potrebbe aiutare ad avere un risultato ottimale e a preservare il buon funzionamento dell’oggetto nel tempo. E, certamente, a gustare sempre un ottimo caffè.

