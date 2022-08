L’acne è una malattia della pelle largamente diffusa, che però non riguarda soltanto i giovani, ma anche gli adulti, donne e uomini. La caratteristica principale di questo disturbo è la presenza di brufoli e punti neri, ma l’acne può essere di vario tipo e manifestarsi anche attraverso papule infiammate che provocano dolore.

Le cause potrebbero dipendere da un fattore ereditario, ormonale, stress o l’uso di trucchi e prodotti sbagliati, che non fanno traspirare la pelle. Chi soffre di acne e ha il viso ricoperto di segni, potrà rivolgersi a un dermatologo per concordare la corretta terapia. Non esistono soluzioni popolari che possano cancellare cicatrici o pustole infiammate, ma solo terapie mediche in base alla gravità.

Come combattere l’acne sul viso e curarla con 4 rimedi della nonna

Se già soffriamo di acne, dovremo seguire il trattamento indicato dal dermatologo, a maggior ragione se si tratta di una forma grave. Potremmo usare alcuni rimedi della nonna per evitare l’arrivo dell’acne e contrastare i primi segni, soprattutto se facciamo uso di prodotti sbagliati e non curiamo la pelle.

Le eruzioni cutanee in pieno volto ci potrebbero mettere un poco a disagio, quindi non bisogna saltare i passaggi fondamentali per mantenere in salute la pelle. Ogni giorno dovremmo pulire attentamente la pelle del viso, eliminando le tracce di trucco e sporco, per non creare sebo in eccesso. Per favorire una pelle morbida e liscia potremmo usare alcuni elementi naturali, ricchi di nutrienti e facilmente reperibili.

Pelle liscia

Rispettano la pelle e la idratano a dovere alcuni oli essenziali, ne bastano poche gocce per nutrire a fondo l’epidermide. L’olio di melaleuca, dell’albero di Tea Tree, sfruttato per le sue incredibili proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, non è solo utile per disinfettare casa. Qualche goccia potrebbe servire a calmare il rossore, ma dovremo diluirle con abbondante acqua o con la crema da giorno. L’azione antibatterica dell’olio potrebbe contribuire ad avere meno pustole.

Per purificare la pelle potremmo fare settimanalmente, poi, delle maschere ad hoc, adatte al tipo di epidermide, sfruttando anche ingredienti di scarto della cucina. Per eliminare le impurità e donare minerali importanti alla pelle, creiamo una maschera con argilla e acqua di cottura dei carciofi. Quindi, applichiamo il composto sul viso e lasciamo agire per 20 minuti prima di sciacquare.

Le piante

Una pianta che potrebbe aiutare a depurare l’organismo e a eliminare le tossine, sarebbe la bardana, ricca di acidi grassi essenziali. Potremmo quindi preparare delle sfiziose bevande e tisane da sorseggiare, uno strumento naturale utile a combattere l’acne.

Anche il tè verde avrebbe delle qualità adatte a contrastare l’arrivo dell’acne, grazie alle quantità di antiossidanti che possiede. Diminuirebbe la produzione di sebo e combatterebbe i batteri, se applicato sulla pelle con un panno in microfibra o del cotone idrofilo.

Dunque, ecco come combattere l’acne sul viso e curarla naturalmente, cercando anche di prevenirla con dei piccoli accorgimenti.

