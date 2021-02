Il forno è uno degli elettrodomestici più utilizzati dagli italiani. Utilizzandolo, anche se non si appoggiano direttamente gli alimenti sulle griglie, ma su apposite teglie, il forno si sporca. Occorre dunque pulire regolarmente sia il forno, sia le sue griglie. Oggi vogliamo concentrarsi su quest’ultime e spiegare perché pulire la griglia del forno non è mai stato così semplice. Infatti, è sufficiente procurarsi essenzialmente due cose: la pellicola trasparente e uno sgrassatore naturale.

Come preparare lo sgrassatore naturale

Non è sempre semplice tenere pulito questo elettrodomestico e per farlo, si consiglia di utilizzare uno sgrassatore naturale. Se ne trovano diversi in commercio, ma in caso non volessimo comprarlo, è possibile realizzarlo in casa con soli tre ingredienti. Per preparare lo sgrassatore naturale, mettere in una bottiglia munita di spruzzino tre parti d’aceto, due di bicarbonato e due d’acqua. Una volta miscelati saranno pronti per l’uso. Per aumentare il potere sgrassante possiamo anche aggiungere un cucchiaio di detersivo per piatti (meglio se ecologico), se lo sporco è di vecchia data e dunque più difficile da rimuovere.

Come procedere

Mettere uno strato di pellicola su una placca da forno sulla quale andremo ad appoggiare la nostra griglia per non sporcare il piano da lavoro. Dopo averla coperta per bene, appoggiare su di essa la griglia da pulire. Spruzzare uniformemente sulla griglia lo sgrassatore naturale (essere generosi con la quantità) e coprirla con la pellicola trasparente.

Lasciar agire il composto per circa 2 ore in maniera che le incrostazioni di sporco e grasso possano ammorbidirsi per bene. Trascorso questo lasso di tempo, togliere la pellicola dalla griglia e con una spugna, utilizzando la parte non abrasiva, rimuovere lo sporco: esso verrà via agevolmente senza il bisogno di insistere con l’olio di gomito. Dunque, risciacquare la griglia sotto l’acqua ed ecco che sarà come nuova. Pulire la griglia del forno non è mai stato così semplice: utilizzando ingredienti che tutti possediamo in casa possiamo far rinascere le griglie senza rovinarle e con pochissimo sforzo.

Approfondimento

