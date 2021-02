Quasi ogni giorno si è sommersi da montagne di panni da lavare e far asciugare. Sembra una vera e propria persecuzione!

Se si riesce a diminuire la quantità di panni da mettere in lavatrice, se ne traggono notevoli vantaggi, perché si avranno meno panni da stirare, si pagherà meno sulla bolletta della luce, si consumeranno meno detersivi, ecc..

In questo articolo spieghiamo i trucchi per diminuire il numero delle lavatrici durante la settimana, in modo da avere anche più tempo libero e stancarsi anche di meno.

Le tovaglie

Le tovaglie sono un grosso problema, si sporcano facilmente, e spesso le macchie sono difficili da togliere.

In una settimana, se ne accumulano tante.

È possibile ad esempio sostituirle con quelle di plastica.

Quando si sporcano, basta pulirle con un panno in microfibra e sgrassatore.

I teli da doccia

I teli da doccia si sporcano più frequentemente degli accappatoi.

Questi invece, possono essere utilizzati per molti giorni, senza doverli lavare frequentemente.

Occorre ricordare di stenderli al sole, dopo ogni utilizzo, in modo da prevenire il cattivo odore dovuto dall’umidità.

Usare due ceste portabiancheria

Usare due ceste portabiancheria, oppure una, con un separatore interno, aiuta a diminuire il numero di lavatrici settimanali.

Con questo sistema si tengono i panni colorati separati da quelli bianchi, in modo da rendersi effettivamente conto, dei panni da dover lavare evitando di fare lavatrici con poco carico.

Bimbi in casa

Se si hanno bimbi in casa, in età da svezzamento, il problema principale sono i bavaglini utilizzati per la pappa.

In un giorno, se ne accumulano una gran quantità da dover lavare e igienizzare.

Per risolvere questo problema, basta usare i bavaglini in silicone, che possono essere lavati in poco tempo, oppure quelli usa e getta.

I bimbi si sa, si sporcano di continuo, giocando, colorando, mangiando.

Si può evitare di lavare tutti questi indumenti comprando i bavaglini salva vestiti.

Questi, sono impermeabili e si lavano facilmente e in poco tempo.

Questi sono i trucchi per diminuire il numero delle lavatrici durante la settimana e se verranno seguiti porteranno ai vantaggi elencati ad inizio articolo.