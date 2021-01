La pulizia del forno è forse una delle operazioni più fastidiose che ci si trova a fare quando si igienizza a fondo la cucina. Infatti, per assicurarsi che il forno sia splendente, è necessario piegarsi, stare più di qualche minuto ad esaminare residui vari, per poi iniziare a strofinare. Possiamo dirlo chiaramente: non è un’azione che diverte. Si tratta di una pulizia scomoda e faticosa e, per renderla più leggera, bisogna trovare dei metodi che possano aiutarci. Tra questi, ce n’è uno che oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo proporre. Vorremmo dimostrare infatti che pulire il forno sarà molto più semplice grazie a questo pratico oggetto: un raschietto apposito. Ecco come bisogna usarlo.

Il raschietto, come utilizzarlo per una pulizia profonda

Parlando della pulizia dell’elettrodomestico, oggi vogliamo cominciare proprio dal vetro, che è il biglietto da visita del nostro forno. È la prima cosa che gli ospiti vedono quando entrano in cucina, ed è sicuramente piacevole trovarlo lucente e splendente. Questa zona dell’elettrodomestico è forse una delle più problematiche, perché è proprio su di essa che si incrosta il cibo e lo sporco ostinato. E, in questo caso, il raschietto può davvero arrivare in nostro soccorso, salvando la situazione.

Come utilizzare questo strumento per rendere il vetro del forno splendente

Quasi tutti sanno che solitamente il raschietto viene usato per pulire un piano cattura, per esempio. Ma è poco noto il suo utilizzo sul vetro del forno. Infatti, si tratta di un oggetto affilato, che facilmente cattura i residui incrostati, senza costarci troppa fatica. Al tempo stesso, però, riesce a non danneggiare superfici delicate come quella di cui stiamo parlando, dando così un risultato ottimale. Basterà strofinarlo delicatamente sul vetro, unendolo a un po’ d’acqua. Lo sporco verà via molto velocemente! Perciò, pulire il forno sarà molto più semplice grazie a questo pratico oggetto!

Se invece si vuole sapere come pulire con dei rimedi naturali le altre zone di questo elettrodomestico, basterà leggere un altro articolo del nostro team, ossia “Pulire il forno senza usare detersivi è possibile? Tutti i trucchi che ancora non conoscete”.