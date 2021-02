I social network sono uno degli strumenti più preziosi per diffondere il sapere e per effettuare degli studi di costume. Questo vale in tutti i campi, anche nella cucina. Infatti, spesso, online, si creano dei veri e propri trend alimentari, non di rado lanciati dalle star della moda e del cinema.

Ebbene uno degli ultimi rivisita un alimento italianissimo, aggiungendogli però un tocco di grecità. Oggi ne parliamo: ecco la semplice ricetta della pasta ripassata al forno che sta facendo impazzire il web. Scopriamo come preparare un primo piatto a base di feta e pomodorini.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa due persone:

a) 250 grammi di pasta corta, preferibilmente penne rigate;

b) origano, quanto basta;

c) 100 grammi di pomodorini rossi e gialli;

d) una confezione di feta;

e) pepe, quanto basta;

f) tre testine di aglio.

Il procedimento

Prima di tutto bisogna preparare il sugo da mettere in forno. Lavare adeguatamente i pomodorini e adagiarli all’interno di una casseruola. Prendere tre spicchi di aglio, toglierne l’involucro e aggiungerli

Aprire una confezione di feta e inserire il tocchetto in mezzo. Cospargere il tutto di abbondante olio. Aggiungere le spezie che si desiderano: la maggior parte dei video che girano su Facebook, TikTok e Instagram utilizzano origano, pepe e sale.

Infornare a 150 gradi per circa trenta minuti. Poco prima dello scadere del tempo, circa undici minuti prima, mettere a bollire una pentola di acqua salata.

Al bollore, buttare le penne rigate e scolarle bene. Mettere da parte. Togliere la casseruola dal forno e rovesciare la pasta al suo interno.

Il formaggio a questo punto si sarà squagliato e amalgamato con i pomodori e l’aglio. Quest’ultimo sarà meglio schiacciarlo con l’ausilio di una forchetta. Rimestare bene. Ecco un primo piatto cremosissimo e completo.

Oggi abbiamo spiegato come portare in tavola la semplice ricetta della pasta ripassata al forno che sta facendo impazzire il web. Se desidera sapere un’altra ricetta semplice e deliziosa, basta cliccare su questo link.