Pulire la casa a fondo e senza fatica? Ecco l’oggetto indispensabile di Luca Guidara per togliere lo sporco ostinato

Le faccende domestiche possono risultare lunghe e faticose. Per fortuna, il guru delle pulizie Luca Guidara ci svela i trucchi per renderle facili e veloci. Oltre ai prodotti indispensabili e la giusta organizzazione, c’è un oggetto imprescindibile. Ecco qual è e perché non dovresti mai farne a meno.

Una buona casalinga sa quanto sia importante tenere in ordine la casa. Purtroppo, sporcizia e polvere si nascondono ovunque. Rimettere a nuovo bagno, salotto e cucina non è sempre facile e spesso richiede fatica e olio di gomito. Per questo motivo, potresti seguire alcuni semplici consigli che ti faranno versare qualche goccia di sudore in meno. Si tratta delle dritte di Luca Guidara, che col suo profilo Instagram ha collezionato milioni di followers. Le sue chicche quotidiane sono utilissime e ti serviranno a pulire la casa a fondo e senza fatica.

Tra i tanti segreti per ottimizzare il lavoro, svela l’utilizzo di uno strumento ritenuto formidabile in questi casi. Probabilmente lo hai anche tu nella dispensa o nell’armadio e, se per qualche motivo ti manca, non dovresti pensarci due volte a comprarlo!

L’indispensabile per le pulizie

Il cleaning influencer più famoso d’Italia ci illustra il suo metodo per trasformare la casa in un luogo lindo e splendente. Innanzitutto, consiglia di crearsi un programma da distribuire nell’arco della settimana. Si tratta di una sorta di calendario delle cose da fare, che ci eviterà di accavallare ogni faccenda lo stesso giorno. In questo modo non ci stancheremo troppo e potremo concentrarci su ogni singola stanza dell’abitazione.

Entrando nello specifico, Guidara rivela poi quali siano per lui i prodotti di cui non si può fare a meno. In ordine, sarebbe necessario un buon aspirapolvere, un pulitore a vapore, uno spruzzino e un igienizzante efficace. Tra i rimedi naturali si dovrebbero usare bicarbonato, acido citrico e aceto di vino bianco. Per finire, ecco l’oggetto che il coach dell’ordine tiene sempre a portata di mano e pronto all’uso: il panno in microfibra.

Pulire la casa a fondo e senza fatica con l’oggetto più sottovalutato

Difficile non averli, anche se forse non si sfrutta appieno il loro potenziale. Un semplice straccio in microfibra può diventare un alleato formidabile in casa, parola di Luca Guidara. Il merito è della sua capacità assorbente, che in un baleno fa fuori ogni residuo di sporco. Ma non è solo questo: infatti, si può utilizzare anche senza l’aggiunta di detergenti chimici. Il che è un vero vantaggio sia per risparmiare che per salvaguardare l’ambiente.

Nel metterlo in risalto, Luca puntualizza sulla questione della differenziazione. Ovvero, se abbiamo in casa panni dal colore diverso, sarebbe bene sfruttarne uno per ogni ambiente della casa. Nello specifico, potremmo separare lo straccio giallo della cucina da quello blu per il bagno, e via dicendo. Quando arriva il momento di lavarli, il giovane influencer consiglia di metterli in lavatrice a una temperatura massima di 60 gradi. Ovviamente, non prima di aver letto le istruzioni riportate sull’etichetta.