Perché mettere un rotolo di carta igienica nell’armadio? È incredibile ma risolve un problema noioso

Molti posizionano i rotoli della carta igienica all’interno di armadi e cassettiere e non per profumare il guardaroba. Scopriamo il sorprendente motivo che nessuno si aspetta.

D’inverno non è raro che si formi la condensa sui vetri delle finestre, un fenomeno alquanto fastidioso perché potrebbe creare danni in casa. Infatti, l’umidità è un nemico acerrimo dei mobili e pareti interne e potrebbe in breve trasformarsi in muffa. È possibile che anche l’interno di cassetti ed armadi possa rovinarsi, mettendo in pericolo il nostro guardaroba. Non è soltanto una questione di cattivi odori, perché le spore potrebbero causarci problemi di salute e, per questo, bisogna assolutamente evitarlo con alcuni semplici accorgimenti. Se all’interno delle abitazioni è necessario fare arieggiare le stanze, dovremmo fare lo stesso con cassettiere a armadi, così facendo favoriremo l’evaporazione dell’umidità. È importante anche non ammassare vestiti e maglioni, ma lasciare sempre un po’ di spazio tra loro, in modo che possa circolare meglio l’aria.

Perché mettere un rotolo di carta igienica nell’armadio? Il motivo vi stupirà

Se vogliamo conservare al meglio abiti, maglioni, lenzuola, asciugamani e tende, assicuriamoci che i tessuti siano completamente asciutti, per non farli deteriorare in breve tempo. Potrebbe essere un’ottima idea posizionare i mobili mantenendo una certa distanza con le pareti, così garantiremo una maggiore areazione. Oltre a deumidificare a dovere gli ambienti, e il guardaroba, con specifici dispositivi, potremmo usare qualche trucchetto della nonna e vari rimedi fai da te.

Molti, ad esempio, sfruttano le proprietà antimuffa del riso e del sale, ingredienti perfetti per assorbire l’umidità in eccesso. Basterà riempire barattoli di vetro o sacchettini di garza per conservarli in fondo ai cassetti o dentro le ante. Ugualmente potremmo usare le bustine di gel di silice, argilla verde, canfora, naftalina e addirittura dei semplici gessetti per la lavagna. Basterà legarli tra loro ed appenderli vicino i vestiti, facendo attenzione a non macchiare i tessuti. Avrebbero un potere deumidificante anche i fondi di caffè, in più lasciandoli in una ciotola diffondono un odore gradevole e piacevole.

Ma ancora più economico e assolutamente pratico è posizionare un impensabile oggetto vicino gli indumenti. Se ci stiamo chiedendo perché mettere un rotolo di carta igienica nell’armadio, la risposta ci stupirà. Il rotolo serve proprio per preservare asciugamani e vestiti dall’umidità, in più è un elemento facile da posizionare tra il guardaroba. Possiamo acquistare anche la varietà profumata per dare un piacevole sentore al guardaroba. Possiamo conservarli a contatto con i tessuti, sono del tutto naturali e assorbono l’umidità perfettamente, per di più non mancheranno mai in casa.

Come riciclare il cartone

Una volta esauriti i rotoli, cosa fare con tutto quel cartone avanzato? Pensare di gettarlo via è da pazzi, perché oltre ad essere utili per accendere il camino, servono ad altro. Sostituiscono i classici bigodini e sono ideali per creare onde e capelli voluminosi. Sono utili per sistemare vari cavi sparpagliati nei cassetti, archiviare documenti, per riporre matite e pennarelli, abbelliti con la tecnica del decoupage o cartapesta.