Se organizzare le pulizie di primavera ci procura molta ansia e stress, dovremmo imparare ad organizzarci. Potremmo infatti decidere di pulire solo il fine settimana o di dedicare un breve momento della giornata ad una parte specifica del nostro appartamento. In tutti i casi, sarebbe meglio avere una pianificazione chiara di cosa fare e dove farlo. Addentrarci in alcune stanze poi potrebbe metterci parecchio in crisi perché è probabilmente quelle in cui il caos regna sovrano.

L’organizzazione sarà un grande aiuto

Probabilmente è la cucina lo spazio che viviamo di più insieme all’area living e quindi dedicheremo molto tempo a pulire, sistemare e organizzare questi spazi. Con il rischio di tralasciare la camera da letto, che diventa il nostro rifugio notturno e basta. Ma con l’arrivo della primavera il nostro talamo non perdonerà se non faremo una pulizia approfondita.

Ecco alcune semplici mosse per organizzare e pulire in modo approfondito la nostra camera. Innanzitutto, dovremo organizzare le pulizie in due grandi ambiti: quello del riordino e quello delle pulizie vere e proprie.

Il primo passo da compiere sarà quello di riordinare per bene gli spazi esterni. Sistemiamo i comodini e buttiamo le cianfrusaglie che abbiamo accumulato durante l’inverno. Forse qualche libro ormai terminato o oggettini riposti lì per sbaglio. Stessa cosa faremo su eventuali comò e settimini presenti in camera. Poi passeremo al riordino dei nostri armadi e cassetti. È arrivato il momento di buttare la biancheria intima ormai desueta e di fare un po’ di decluttering tra i vestiti invernali di cui non abbiamo per nulla usufruito in questo anno. Probabilmente non lo faremo neanche l’anno prossimo, tanto vale darli in beneficenza.

Pulire la camera da letto da cima a fondo e senza sforzi in primavera è possibile seguendo questi semplici passaggi

E adesso siamo pronte per passare al pezzo forte di tutta la faccenda. Iniziamo col togliere le tende e metterle in lavatrice. Toglieremo piumoni e lenzuola e li laveremo il prima possibile. Cercheremo di ribaltare il materasso e di metterlo dal lato della stagione giusta. Ne approfitteremo per fargli prendere un po’ d’aria e se lo reputiamo opportuno potremmo anche pulirlo in maniera più approfondita.

Spolveriamo i nostri mobili avendo cura di passare anche un prodotto adeguato sul legno e farlo splendere e profumare. Solo alla fine potremo occuparci di pulire il pavimento. Che sia in parquet o in gres porcellanato, il pavimento andrà pulito quando tutto è in ordine e a posto. Solo così potremo far tornare come nuova la nostra camera e viverla appieno.

Quindi pulire la camera da letto non sarà per niente difficile, forse solo un po’ faticoso se l’abbiamo trascurata. Ora possiamo rimediare e goderci pulizia e ordine in totale relax.