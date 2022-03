Molto spesso i bicchieri escono dalla lavastoviglie ancora sporchi e opachi, non c’è ciclo di lavaggio o detersivo brillantante che tenga. Quella patina di opacità non è altro che un residuo di calcare, difficile da mandar via. Crediamo di poter risolvere il problema lavando di nuovo i bicchieri, ma non facciamo altro che sprecare acqua. Il calcare, infatti, è causato proprio dall’acqua che si deposita sulle pareti dei bicchieri senza essere ben asciugata.

Quello che bisogna fare contro i bicchieri opachi è intervenire con prodotti anticalcare ad hoc. Non parliamo di detersivi costosi, ma di prodotti naturali che molto spesso abbiamo già in casa. Di seguito vediamo come fare brillare i bicchieri opachi in 3 mosse, utilizzando 2 ingredienti segreti.

Per bicchieri brillanti come cristalli e mai più opachi non servono aceto e bicarbonato ma questi 2 prodotti naturali

Contro le incrostazioni di calcare, molti utilizzano i vecchi rimedi oramai rodati e si affidano ad aceto e bicarbonato. È vero che sia aceto che bicarbonato possono essere rimedi validi contro il calcare, ma nel caso dei bicchieri opachi ci sono soluzioni ancora migliori. Vediamo come far brillare i nostri bicchieri utilizzando soltanto qualche scaglia di sapone di Marsiglia e un limone.

Partiamo prendendo una bacinella e riempiendola di acqua bollente. Mettiamo i bicchieri in ammollo nella bacinella e sciogliamo nell’acqua le scaglie di sapone di Marsiglia (circa due cucchiai). Lasciamo i bicchieri in ammollo per un’oretta, poi recuperiamoli e asciughiamoli con un panno morbido.

Svuotiamo la bacinella e riempiamola di nuovo, questa volta con acqua tiepida, in cui spremeremo il succo del limone. Mettiamo nuovamente i bicchieri in ammollo, soltanto per qualche minuto. L’acidità del limone eliminerà gli ultimi residui di calcare.

Il risciacquo è la parte più importante contro l’opacità

Quando ripescheremo per la seconda volta i bicchieri dalla bacinella, dobbiamo sciacquarli con acqua tiepida. Dopodiché, dovremo asciugarli con la massima cura. Il modo migliore per farlo è utilizzare uno strofinaccio in cotone o un panno in microfibra. Non dovrà rimanere nemmeno una goccia d’acqua, visto che è proprio dall’acqua che nasce il calcare e quindi l’opacità. Bastano questi pochi passaggi e 2 soli ingredienti per bicchieri brillanti come cristalli.

Come detto, possiamo ottenere un ottimo risultato anche sostituendo il succo di limone con l’aceto. L’aceto, però, è altamente inquinante a contatto con l’acqua, dunque è meglio evitarlo.

