Siamo sempre di corsa e tra una faccenda e l’altra capita di arrivare all’ora di cena senza sapere cosa portare in tavola.

A tal proposito potremmo decidere di ordinare una pizza, del sushi o di preparare un delizioso piatto di pasta. Tuttavia c’ è chi nel trambusto settimanale preferisce preparare una cena veloce a casa, accontentandosi di mangiare un veloce petto di pollo o tacchino in padella accompagnato da qualche foglia di insalata.

Una cena leggera ed anche velocissima che nel tempo però potrebbe stancare, così per mantenersi sempre leggeri ma aggiungendo un pizzico di gusto al piatto, potremmo decidere di portare in tavola il pollo o il tacchino in una versione più sfiziosa e gustosa.

Altro che petto di pollo e tacchino in padella, ecco un secondo piatto sfizioso per una cena pronta in meno di 5 minuti

Per la preparazione di questa delizia avremo bisogno semplicemente di qualche fettina di petto di pollo e di affettato e se si preferisce delle sottilette o del più comune formaggio spalmabile.

Una ricetta velocissima ad un costo inferiore a 10 euro per portare in tavola una prelibatezza unica.

Rollè di petto di pollo

Ingredienti per 3 persone

6 fettine di pollo;

6 foglie di verza o spinacino;

80 g di prosciutto cotto;

6 sottilette o 60 grammi di formaggio a fette.

Procedimento

Stendere su di un piano le fettine di petto di pollo e adagiarvi sopra le foglie di verza precedentemente sbollentate per pochi secondi in acqua bollente. Posizionare su ogni fetta di pollo con verza una sottiletta, o una fetta sottile di formaggio. Arrotolare la fettina di pollo su se stessa e chiudere il mini roll con l’aiuto di uno stuzzicadenti.

In una padella antiaderente versare un filo d’olio e adagiarvi all’interno i roll di petto di pollo. Lasciar cuocere per qualche minuto finché i roll non appariranno leggermente dorati. Impiattare e servire, accompagnando il tutto con verdure e se si preferisce delle patate al forno.

Dunque altro che petto di pollo e tacchino in padella, ecco come preparare una fantastica idea per salvare la cena e renderla deliziosa in pochi minuti e con pochissimi ingredienti.

Chicche di gusto

Per un sapore più deciso è possibile utilizzare delle fette di pancetta piuttosto che il prosciutto cotto. Se si preferisce possiamo anche sostituire il pollo con del petto di tacchino. Ed aromatizzare il tutto con della paprika e del pepe.

