Preparare la casa per l’arrivo della primavera è una buona abitudine che casalinghe e colf predispongono con cura. Non solo servirà organizzare bene da quali ambienti e spazi partire per tirare la casa a lucido, ma anche fare una scorta dei materiali utili. Dopodiché si potrà dare inizio alle pulizie approfondite per dare una nuova veste alla nostra abitazione.

Non solo tende, vetri e materassi

Sicuramente verrà data priorità maggiore al lavaggio di tende e vetri delle nostre finestre. Si passerà poi ai materassi e ai piumini e si faranno pulizie ordinarie e straordinarie di armadi, comodini e utensili della cucina. Anche gli elettrodomestici grandi e piccoli ci potrebbero dare un notevole impegno.

Prima di raggiungere il traguardo, daremo fondo alle nostre ultime energie per pulire i pavimenti nelle stanze che abbiamo sistemato.

La nostra cura dovrà essere maggiore se abbiamo il parquet in alcune stanze o in tutta la casa. Infatti, lavare e pulire il parquet è un’azione quotidiana che non possiamo trascurare per non trovarci un pavimento molto sporco e opaco nei cambi di stagione. Sarebbe meglio curarlo tutto l’anno e preoccuparci di fare le dovute mosse anche quando lo puliamo in inverno. Sarà sufficiente utilizzare dei prodotti naturali per poterlo mantenere adeguatamente pulito.

Ma all’arrivo della primavera probabilmente ci accorgeremo che le striature naturali del nostro parquet sono un po’ annerite e dovremo porvi rimedio.

A primavera lavare e lucidare il parquet in modo economico e definitivo è facile seguendo queste semplici mosse

Sappiamo già che potremmo utilizzare dei prodotti naturali come olio di oliva, limone, bicarbonato e cera d’api sapientemente combinati. La pulizia sarà ottimale se verrà eseguita durante tutto l’anno proprio con questi prodotti.

Potremmo anche sfruttare birra e aceto per potenziare l’effetto o qualunque altro detergente consigliato da chi ci ha venduto il parquet. Ma non sono solo i prodotti utilizzati a fare la differenza, bensì le azioni che faremo al momento di pulire il nostro parquet.

Innanzitutto, la spugna non dovrà essere troppo inzuppata o umida. Dovremo strizzarla bene e accertarci della giusta quantità di prodotto presente. Quindi, prima dovremmo passare bene lo straccio per la pulizia e poi quello per la lucidatura, avendo cura di seguire le striature del legno. Strofinando in tal senso il parquet tornerà presto lucido e splendente. Ripetiamo l’operazione finché non avremo ottenuto il risultato desiderato, ripassando sempre lo straccio pulito e ben risciacquato.

Con queste semplici azioni potremo anche lenire e mitigare i brutti effetti lasciati da graffi e usura del tempo. E in questo modo a primavera lavare e lucidare il parquet sarà più semplice del dovuto e otterremo un effetto immediato.