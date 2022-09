Oltre che per togliere la muffa dalle pareti o per lucidare l’argento, il bicarbonato di sodio può svolgere diverse funzioni. Una di queste è pulire i tappeti di casa. Capita che questi ultimi si sporchino oppure comincino ad emanare cattivo odore.

Proprio per questo, è importante lavarli spesso. Il bicarbonato di sodio permette di farlo velocemente e con il minor dispendio economico possibile.

Pulire i tappeti di casa con il bicarbonato e altri 2 rimedi naturali

Usarlo a questo proposito è molto semplice. Basta spargerlo sull’intera superficie del tappeto e lasciarlo in posa per circa 20 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, eliminarlo usando un’aspirapolvere o con una scopa. Fatto ciò, il tappeto sarà pulito e brillante come appena comprato.

Come alternativa al bicarbonato, è possibile usare altri rimedi della nonna che permettono di pulire i tappeti in modo facile e veloce.

Con l’aceto e il sapone di Marsiglia

Diluire mezzo bicchiere di aceto in un secchio d’acqua tiepida. Far sciogliere al suo interno qualche scaglia di sapone di Marsiglia. Quindi, immergere un panno nella soluzione e usarlo per pulire accuratamente il tappeto. Infine, passarci sopra un altro canovaccio bagnato di sola acqua.

Pulire i tappeti in lana

I tappeti in questo materiale sono particolarmente delicati. Pertanto, è meglio passarci sopra l’aspirapolvere, poi lasciarli in ammollo in acqua fredda e sapone e infine strofinarli con una spazzola a setole morbide.

Come lavare i tappeti in lavatrice

Se si vuole procedere a lavare i tappeti in modo più accurato, si può ricorrere alla lavatrice. Per farlo correttamente, bisogna seguire alcune semplici regole. La prima è leggere l’etichetta dei tappeti, onde evitare di commettere degli errori che potrebbero rovinarli. Quelli sintetici andrebbero lavati a una temperatura di 30° o massimo 40°. Se il tappeto è composto di un materiale non particolarmente fragile, è possibile anche optare per un lavaggio a 60°.

È importante selezionare un programma di centrifuga delicato. In alcuni casi, come in quello dei tappeti di lana, è meglio disattivarla completamente e usare un detergente non aggressivo.

Come pulire le fughe del pavimento in modo naturale con aceto bianco e bicarbonato

In concomitanza dei tappeti, capita spesso di lavare anche i pavimenti e in particolare le loro fughe, in cui tende a depositarsi la sporcizia. I rimedi della nonna che abbiamo proposto possono essere usati, in alcuni casi, anche per pulire queste ultime.

Se si vuole usare il bicarbonato a questo scopo, bisogna mischiarlo a dell’acqua tiepida in modo tale da formare un composto. Immergere uno spazzolino vecchio in quest’ultima e usarlo per pulire accuratamente le fughe del pavimento. Lasciarlo agire per 30 minuti e ripulire con un panno asciutto.

L’aceto bianco invece deve essere diluito in acqua tiepida e poi messo in uno spruzzino. Spruzzarlo sulle fughe e lasciarlo agire per 10 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, ripulire il tutto.

Si raccomanda di provare qualsiasi rimedio proposto su un piccolo angolo del tappeto o del pavimento prima di applicarlo all’intera superficie. Bisogna lasciarlo agire per un po’ e, se non si notano danni, è possibile procedere con la pulizia. È importante sapere che l’aceto bianco non deve mai essere usato per pulire alcuni materiali, come il marmo.

Per approfondire

3 rimedi naturali per lucidare l’argento annerito