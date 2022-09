Potremmo abbassare il colesterolo in modo naturale con questa verdura autunnale

Fra le verdure di stagione in autunno c’è un ortaggio poco conosciuto che ha numerosi benefici per la salute. Sarebbe particolarmente consigliato per chi ha il colesterolo alto.

Come abbassare il colesterolo cattivo con l’alimentazione

Sono sempre più numerosi, purtroppo, gli italiani che soffrono di colesterolo alto. Si tratta di una condizione con conseguenze preoccupanti: infatti, livelli elevati di colesterolo nel sangue potrebbero causare l’aterosclerosi e, di conseguenza, diverse malattie cardiovascolari.

Per prevenire tutto questo bisogna innanzitutto concentrarsi sull’alimentazione. Ciò significa anche ridurre o evitare il consumo di alcuni cibi, soprattutto quelli ricchi di grassi (insaccati, formaggi, uova, carne grassa, ecc.). Occhio anche ai condimenti: al posto di burro, lardo e strutto bisognerebbe utilizzare gli oli vegetali monoinsaturi o polinsaturi, in particolare l’olio extravergine d’oliva.

Via libera, invece, a frutta, verdura, cereali, legumi e pesce azzurro, che sono validi alleati nella lotta contro il colesterolo alto. Ma quali di questi prodotti possiamo mettere nel carrello della spesa autunnale?

Non tutti conoscono questo ortaggio diuretico, disintossicante e antinfiammatorio

Per chi vuole introdurre più verdure nella dieta, in autunno c’è solo l’imbarazzo della scelta: zucche, broccoli, cavoli, carote e radicchio sono solo alcuni fra gli ortaggi di stagione. Ma vale la pena di scoprire anche prodotti meno comuni, ma ugualmente gustosi e salutari.

Un esempio è il sedano rapa, molto diffuso in diversi paesi europei e nel Nord Italia, ma spesso ignorato in altre regioni della nostra penisola. Noto anche come sedano di Verona, questo ortaggio si raccoglie proprio da fine settembre o inizio ottobre, quando la radice è più soda e croccante.

Il sedano rapa è bruttino a vedersi, ma sarebbe benefico per la salute. Infatti, secondo gli esperti, favorirebbe la diuresi e avrebbe proprietà disintossicanti e antinfiammatorie. Per questo sarebbe consigliato a chi soffre di reumatismi e problemi al fegato e ai polmoni.

Inoltre, il sedano rapa è un ottimo spuntino per chi è a dieta: aiuta ad aumentare il senso di sazietà e fornisce solo 23 calorie ogni 100 grammi. Questo ortaggio, poi, contiene anche alcuni micronutrienti importanti, come fosforo e calcio. Infine, potrebbe rivelarsi utile per chi soffre di colesterolo alto. Vediamo perché.

Potremmo abbassare il colesterolo in modo naturale con questa verdura autunnale

Per combattere il colesterolo alto è molto importante assumere cibi ricchi di fibre. Queste, infatti, sarebbero in grado di ridurre l’assorbimento dei grassi da parte dell’apparato digerente. Peraltro, le fibre sono utili anche per favorire l’attività intestinale. Spesso fra i cibi dietetici e ricchi di fibre ci viene in mente il classico sedano da costa, che contiene 1,6 grammi di fibra ogni 100 grammi di prodotto. Ma in realtà il sedano rapa non è da meno, anzi, è leggermente più ricco di fibre (1,8 grammi).

Insomma, potremmo abbassare il colesterolo in modo naturale introducendo anche il sedano rapa all’interno di una alimentazione sana e variata. Ma come si mangia questo ortaggio?

Dopo aver sbucciato il sedano rapa, esistono diverse opzioni per cucinarne la polpa. Come primo piatto si può preparare una vellutata oppure si può utilizzare come contorno (bollito, al vapore, grigliato, al forno, nel purè). Il sedano rapa è ottimo anche crudo, per esempio nell’originale e sfiziosa insalata Waldorf.

