Molti puliscono la casa con l’aceto bianco, ma ecco i materiali e gli elettrodomestici su cui non dovrebbero mai usarlo per evitare di rovinarli

Pulire la casa usando prodotti come l’acido citrico o il bicarbonato, è sostenibile e spesso anche più economico rispetto all’acquistare detergenti già pronti.

Nell’immaginario collettivo si è sedimentata l’idea che i cosiddetti rimedi naturali siano sempre un’alternativa migliore per la pulizia della casa e non possano mai rivelarsi dannosi. Sebbene possano rivelarsi utili ed efficaci in molti casi, bisogna prestare molta attenzione ai falsi miti sul loro conto. Un esempio ne è la convinzione che il bicarbonato sia in grado di igienizzare.

Quello citato non è l’unico falso mito sui rimedi della nonna più usati. Molti puliscono la casa con l’aceto bianco e sono convinti che questo rimedio sia l’ideale per detergere tutte le superfici. Lo fanno, però, ignorando che alcuni materiali rischiano di essere deteriorati dalla sua azione corrosiva.

I materiali che non devono essere detersi usando questo rimedio della nonna

Tra i materiali che non possono essere detersi usando questo noto rimedio della nonna ci sono il marmo, il l’acciaio, l’alluminio e la ghisa.

Non bisogna dimenticarsi del legno, poiché le superfici di questo materiale sono spesso ricoperte di cera o paraffina, che l’aceto corrode facilmente. Meglio evitare di usarlo anche per pulire le piastrelle in ceramica, specialmente se già danneggiate dal tempo. Anche alcuni elettrodomestici rischiano di essere a loro volta danneggiati da questo pur utile rimedio naturale.

Tante persone credono che lo si possa usare per pulire la lavatrice. In realtà, farlo può rivelarsi a lungo andare molto dannoso. L’aceto può infatti corroderne le pareti interni e le guarnizioni. Per pulirla, si può usare un altro rimedio della nonna.

Per le stesse ragioni, non bisogna mai usare l’aceto bianco neanche per detergere il ferro da stiro oppure la lavastoviglie. In compenso, è ottimo per sgrassare il forno.

