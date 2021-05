Sono deliziosi, croccanti e profumati. Sempre presenti nelle insalate estive e negli sformati invernali, sono ortaggi amatissimi a tutte le età. E si conservano bene in frigorifero anche per 8-10 giorni, se tenuti in un sacchetto di carta. Puglia e Calabria sono campioni del Mondo per la produzione di questi ortaggi ma molti ancora non sanno come si scelgono. Lo scopriremo oggi con l’aiuto degli Esperti di Cucina di Proiezioni di Borsa.

Il Sud Italia offre un clima ideale per la coltivazione dei finocchi. Le varietà che possiamo trovare nei supermercati e nei mercati rionali sono molte, ma davvero poco conosciute da chi fa la spesa.

Le maggiori zone di produzione di questo ortaggio sono nell’Italia del Sud. Puglia e Calabria detengono addirittura il primato di produzione mondiale con circa il 70% di ortaggi coltivati.

Le tipologie principali sono “il Gigante di Napoli” per le sue dimensioni, “il Grosso di Sicilia” dalla forma allungata, il “Bianco Perfezione precoce” che si raccoglie in estate, il “Mantovano” rotondo e leggermente schiacciato. Poi ci sono il finocchio “Romanesco precoce”, croccante e serrato. In autunno si raccoglie il “finocchio tardivo di Parma” e si apprezza il “Dolce di Firenze”, conosciuto anche come “finocchio francese”.

Come si distinguono le varie tipologie e come si sceglie bene

I finocchi vanno scelti in base all’uso che se ne vuole fare. È meglio scegliere finocchi sodi, lisci e compatti con guaine carnose e resistenti, bianchissimi e croccanti.

Più il finocchio pesa e più è ricco d’acqua. Quando lo acquistiamo al supermercato o sulle bancarelle, in un reparto dove possiamo sceglierli uno ad uno, preferiamo quelli pesanti

E con ciuffi verdi e vivi, senza foglie appassite. Meglio scegliere i finocchi lunghi, affusolati, per la preparazione di ricette composite. Mentre, se si vogliono consumare crudi, vanno meglio i finocchi panciuti e tondeggianti.

Come si conservano i finocchi dopo averli acquistati? Bisogna riporli in un luogo fresco e asciutto a temperatura ottimale.

In frigorifero vanno stipati nel cassetto delle verdure in sacchetti di carta, durano fino a 8-10 giorni.

Per chi ha voglia di provarlo in un modo insolito, ecco una deliziosa centrifugata: due pere mature e sbucciate, un finocchio tenero e un pezzetto di zenzero fresco.