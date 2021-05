Vediamo come assicurarsi persiane e tapparelle pulitissime e in un battibaleno con questo strumento comunissimo. La pulizia delle tapparelle delle persiane è un’operazione che dovremmo fare periodicamente per assicurarci una corretta igiene delle nostre stanze. E perchè non si fissino macchie ostinate sulla superficie dei nostri infissi.

Vedremo oggi con gli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa come organizzare bene il lavoro per ottenere una pulizia perfetta di tapparelle e persiane.

Pulire con bicarbonato di sodio e aceto bianco

Dunque spieghiamo come fare per assicurarsi persiane e tapparelle pulitissime e in un battibaleno con questo strumento comunissimo. Per pulire possiamo usare dei prodotti chimici, ma anche quelli più semplici e naturali che abbiamo nelle nostre case. Come, per esempio il bicarbonato di sodio e l’aceto bianco.

Questi due detergenti di base sono adatti per rimuovere molti tipi di sporco. Ma è sempre meglio usare anche un detergente specifico.

Asportiamo la polvere superficiale usando la scopa e poi mettiamo in un secchio pieno d’acqua 200 ml di aceto bianco. Rimestiamo con un mestolo. E immergiamo ora uno strumento di pulizia comunissimo. Ovvero il mocio.

Poi strizziamo bene e strofiniamo persiane e tapparelle. Per eliminare le macchie usiamo anche una spugna abrasiva, bagnata. Aggiungendo anche un po’ di sapone liquido per piatti.

Per le macchie di unto possiamo miscelare acqua e bicarbonato di sodio, creare un impasto che deve poter agire trenta minuti sulle tapparelle e sulle persiane. Soprattutto queste ultime vano, poi, ripassate con acqua e detergente liquido.

Per pulire le persiane, chiudiamole bene e poi eliminiamo tutta la polvere presente sulla superficie con una scopa. Cerchiamo anche di far entrare le setole tra le fessure.

Puliamo con il nostro mocio e ripetiamo con una bacinella colma d’acqua tiepida e saponata.

Ora cerchiamo di eliminare le incrostazioni più vecchie con l’aiuto di una paglietta saponata per fornelli. Per pulire le tapparelle molto sporche usiamo una soluzione di acqua e ammoniaca.

Se sono realizzate in legno utilizziamo dell’olio di oliva lungo le scanalature. E poi puliamo la cinghia con un panno ben strizzato.

Se abbiamo tende alla veneziana, puliamole ogni quindici giorni con un guanto di cotone bagnato. Poi asciughiamo utilizzando un guanto di tessuto antistatico.