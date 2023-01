Non ci crederai mai ma la tua casa sembrerà più grande e luminosa con 5 idee semplici ed economiche

Altro salasso economico per chi ha il mutuo variabile. Tassi che si alzano e rata sempre più cara. Sogno di acquistare una casa più grande che rimandiamo ad altra data. Ma, perché, allora non pensare a tutti quegli accorgimenti intelligenti, per farla sembrare più grande?

Seguici in questo percorso e diventa un architetto fai da te, per il piacere di rivoluzionare la tua casa con pochi euro! Non ci crederai mai ma la tua casa può sembrare davvero più grande.

Al pavimento non ci pensa mai nessuno ma può fare la differenza

Il primo artificio che puoi usare è quello di copiare il Luna Park. Magari ti sei trovato nel labirinto degli specchi e hai avuto l’impressione di essere in un castello enorme. Poi, all’uscita dalla giostra ti sei reso conto di essere in un semplice carrozzone. È l’effetto incredibile che possono dare gli specchi, ampliando le metrature e dandoti l’illusione di avere molto più spazio a disposizione. Unitamente ai pavimenti. Cosa a cui non pensi mai, eppure le case vecchie delle nostre nonne sembravano più grandi anche grazie ai pavimenti tutti uguali. Sarà anche bello staccare coi colori e con i disegni, ma le stanze coi pavimenti tutti uguali ti darebbero maggiore senso di spazio.

Non ci crederai mai ma la tua casa sembrerà più grande e luminosa usando tanta fantasia

Fai caso agli appartamenti in vendita: le pareti hanno sempre colori chiari. Dal classico bianco a tutte le tonalità più luminose. Stessa cosa quando vendi casa, l’agente immobiliare ti può consigliare di rinfrescare anche per avere più senso di spazio di quanto darebbe un colore scuro. Ma se non hai tempo, denaro e voglia di ridipingere, allora occhio alle scaffalature a giorno. Usatissime in USA e nei Paesi del Nord Europa, soprattutto nei loft e nei miniappartamenti. Proprio per unire l’utile al dilettevole: sistemare libri e accessori d’arredo e guadagnare spazio visivo e reale. Non abbiamo invece nulla da imparare dagli altri nei record mondiali della nostra meravigliosa penisola.

La leggerezza del colore uniforme anche nell’arredo

Non ci crederai mai ma la tua casa sembrerà più grande e luminosa con 5 idee semplici ed economiche, arredi compresi. Potrebbe non piacerti l’idea di usare addirittura le sedie pieghevoli, alla Renato Pozzetto nel mitico “Il ragazzo di campagna”, eppure risparmieresti davvero tanto spazio. Occhio, allora all’uniformità di colore. Lo consigliano spesso anche gli “interior designer”: più colori nello stesso ambiente rimpiccioliscono gli spazi. Ecco, perché, se devi cambiare divano e poltrone, col loro volume impegnativo, fai i conti coi colori della sala. Uniformità di colori e tonalità, uguale più spazio visivo e sensitivo. Con i soldini che magari hai risparmiato sull’arredo, potresti fare un viaggio in una località vicina, ma indimenticabile!