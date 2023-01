Casa piccola? Ti svelo i segreti di architetti e interior designer per rendere le stanze visivamente più grandi

Hai una casa con stanze piccole e non sei soddisfatto? Prova a mettere in pratica i trucchetti degli esperti del settore. Basta poco per allargare gli spazi almeno visivamente. Ci sono tantissime strategie che puoi provare. Continua a leggere perché te le spiego tutte.

La casa è il nostro regno, il nido dove rifugiarsi la sera e trovare calore , in senso letterale e non solo. Oltre alla chiara valenza affettiva, la casa deve essere anche un luogo accogliente per gli ospiti . Tutti vorremmo avere un a bella casa ma, spesso, non si è soddisfatti. Una delle più comuni lamentele sulla propria abitazione riguarda gli spazi. Si vorrebbero avere stanze più ampie ma, specie gli appartamenti più moderni, scarseggiano proprio in metrature. Nonostante il problema pratico, il disguido si può risolvere quantomeno dal punto di vista estetico. Ci sono infatti tantissimi espedienti da mettere in atto per creare l’illusione ottica di spazi più ampi e ambienti più luminosi.

Casa piccola? Ti svelo i segreti di architetti ed esperti per allargare gli spazi

Anzitutto bisogna puntare su uno stile minimalista. Il che si traduce in pochi oggetti, utili, funzionali e privi di fronzoli e decorazioni esagerate. Ok ai mobili bassi e ai mobili sospesi che creano un senso di ariosità. Sono utilissimi e geniali i mobili multifunzione, come letti o divani con cassettone estraibile, divani letto, cassapanche, pouf, tavoli allungabili o ribaltabili etc… Per i materiali, giocare molto con le trasparenze. Via libera quindi a vetro e plexiglass. Bene anche l’acciaio e i vari metalli. Per chi non sapesse rinunciare all’intramontabile fascino del legno, puntare su essenze chiare.

Quali sono i colori da prediligere?

Casa piccola? Ti svelo i segreti di architetti e professionisti in fatto di cromia. Sicuramente, le tinte chiare creano un immediato senso di luminosità. Per le pareti, quindi, scegliere tinte neutre e chiare: oltre al classico bianco, sono perfetti anche il panna, il crema, il beige, il tortora e il grigio molto chiaro. Gli stessi colori sono da tener presenti anche per mobili e complementi d’arredo, così come anche per tessuti e decorazioni. In questo secondo caso, si può optare anche sulle tonalità pastello che sono sempre molto luminose. Bene quindi anche rosa baby, celeste, verde menta, giallo pallido e lilla.

Per un tocco originale che spezzi la monotonia, ricoprire una parete con carta da pareti a righe verticali o con immagini di profondità.

Ancora 4 trucchi per far sembrare le stanze più grandi

Utilizzare gli specchi in maniera furba. Scegliere specchi medio-grandi e posizionarli in punti strategici, ad esempio vicino agli angoli o nei pressi di finestre e vetrate così che riflettano, amplificandola, la luce naturale che entra. Tenere sempre bene in ordine e pulire spesso i vetri.

Infine, per le tende, scegliere modelli lunghi, che vanno dal soffitto fino a toccare e terra, meglio se in tessuti chiari e leggeri.