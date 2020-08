Prova a mettere del bicarbonato sulla moka. Non crederai ai tuoi occhi. Usate la moka per farvi il caffè? Allora dovete assolutamente sapere questa cosa. Il caffè della moka si sa che è più intenso rispetto a quello di una macchinetta che funziona con le capsule. Oltre ad essere più intenso è anche più economico. Ma mentre la macchinetta del caffè potete lavarla tranquillamente in lavastoviglie oppure a mano, come si lava la moka?

Tutti sanno che la moka non deve essere mai, per nessun motivo, lavata con detersivi oppure con prodotti chimici. E quindi come la lavo? Esistono dei trucchi che vi permetteranno di lavare la vostra moka senza incorrere in potenziali incidenti legati all’utilizzo di prodotti non naturali.

Usa il bicarbonato di sodio

Il metodo è abbastanza semplice. Tutto ciò che dovrete fare è preparare il vostro normale caffè. Ma non come siete abituati a farlo. Infatti mettete dell’acqua tiepida nella caldaia della moka. Aggiungete un cucchiaio di bicarbonato di sodio, mettete il filtro con un cucchiaio di bicarbonato, proprio dove solitamente mettete il caffè in polvere, e chiudete la caffettiera. Mettete poi la vostra moka sul fuoco e accendete la fiamma a fuoco lento. E poco dopo la vostra moka tornerà come nuova. Prima però di farvi un caffè, mandate sempre un giro di moka a vuoto.

E se volete una pulizia più delicata potete usare anche il sale da cucina. Usando però il sale poi sciacquate bene la moka per evitare che i caffè successivi sappiano di sale. Perché non so se vi siete mai confusi e invece di zuccherare il caffè ci avete mai messo il sale, be’ vi devo avvisare che il sapore è veramente sgradevole.

