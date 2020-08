Vi siete mai chiesti quante volte bisogna lavarsi il viso al giorno? Ci avete mai pensato? Secondo me avete sempre sbagliato in tutto questo tempo. Scopri il perché. Una volta? Due volte? O addirittura tre volte al giorno? Ma dovete sapere che ci sono dei fattori esterni che possono influenzare le volte in cui ci si dovrebbe lavare il viso.

Quante volte bisogna lavarsi il viso al giorno?

Lavare il viso è un’operazione che si dovrebbe fare tutti i giorni e non bisognerebbe cercare di evitarla. Ogni volta che lavate il viso ricordatevi di lavare bene anche il collo. E sappiate che non dovete assolutamente lavare il viso sotto la doccia, ma dovete farlo dopo, non durante.

La mattina e la sera

Il viso va lavato la mattina perché in questo modo liberate il viso dal sudore e da eventuali residui accumulatisi durante la notte, nonché dai batteri presenti sul cuscino. Di sera, invece, lavarsi il viso serve a rimuovere ogni traccia di impurità, sporco, scorie e residui accumulatisi sulla pelle nel corso della giornata. È fondamentale farlo per liberare i pori e prevenire sia l’acne che eventuali irritazioni. Solo dopo aver poi lavato il viso potete stendere le vostre creme, sieri o altri prodotti di bellezza.

Dovete però sapere che non esiste un numero preciso di volte. Ci sono dei fattori esterni che possono cambiare il numero. Ad esempio se vi truccate molto sarà opportuno lavare due volte di fila la sera il viso. Poiché il make-up è molto difficile da togliere e non si vuole andare a dormire con il trucco sugli occhi. Oppure magari quando si entra nella stagione calda, la pelle si ingrassa e si sporca più facilmente. Quindi sarebbe opportuno lavarsi il viso anche a metà giornata per rimuove le cellule morte di metà giornata.

