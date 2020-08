Metti del caffè macinato in una capsula con un foglio di alluminio. Il motivo è geniale. Vi siete mai chiesti realmente come funzionano le capsule del caffè? A prescindere dalla marca? Sappiate che funzionano tutte allo stesso modo. E cosa succede se avete finito le capsule del caffè per la macchinetta? L’astinenza da caffè può essere una brutta bestia, soprattutto per coloro che al giorno ne bevono tanto. E non averlo in casa potrebbe veramente creare dei drammi. Figuriamoci poi ora che moltissime persone lavorano da casa.

Metti del caffè macinato in una capsula con un foglio di alluminio. Il motivo è geniale

Se siete in possesso di una moka potete tornare a farvi il caffè sul fuoco come si faceva una volta. Oppure potete seguire questo trucco geniale che oggi il team di Proiezionidiborsa vi svelerà. La prima cosa che dovete fare è aprire il cestino della macchinetta del caffè e prendere una capsula vecchia, quindi già usata. Togliete la parte in alluminio o plastica che copre la capsula con precisione, sciacquate l’interno e poi asciugatela per bene.

Prendete poi del caffè macinato, di qualsiasi marca purché buona, e inseritelo nella capsula. Non esagerate, mettetene quanto basta a riempire la capsula. Una volta che avete riempito la capsula prendete un foglio di alluminio e tagliatene un quadratino. Applicatelo sulla capsula e fermate bene i bordi. Una volta fatta questa operazione inserite la vostra capsula fai da te nella macchinetta del caffè e scegliete se il vostro caffè lo preferite lungo o ristretto. Cliccate sull’opzione scelta e il vostro caffè inizierà ad uscire come se steste usando una normalissima capsula.

Questo trucco vi potrà salvare la vita moltissima volte. E non sarete più in astinenza da caffè se avete finito le vostre preziose capsule. La prossima volta che andate al supermercato, comprate le capsule nuove, ma ricordatevi sempre di lasciarne una o due per altre sfortunate situazioni.

