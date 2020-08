Non dormire sul lato destro del tuo corpo se vuoi evitare questi problemi di salute. Quando si dorme è facile assumere posizioni a volte sbagliate, ma magari non ce ne rendiamo nemmeno conto. Però quando ci si sta per addormentare è sconsigliato dormire sul lato destro del corpo. Questa teoria era già stata sostenuta dalla medicina orientale, che consiglia infatti di dormire sul lato sinistro.

Lo studio condotto

A dirlo è la scienza. La ricerca scientifica è stata pubblicata sulla rivista The Journal of Clinical Gastroenterology e sembra appunto confermare quanto crede la medicina orientale. Ma come mai? Secondo lo studio sarebbe meglio dormire sul lato sinistro in quanto questo sembrerebbe apportare maggiori benefici all’apparato linfatico, al cuore, alla milza e aiuta la digestione. Dormendo sul lato destro gli organi sopra citati subirebbero uno schiacciamento e in questo modo si potrebbe incorrere in un loro mal funzionamento.

Gli scienziati, che hanno condotto lo studio, hanno reclutato un gruppo di soggetti sani e li hanno nutriti con pasti ad alto contenuto di grassi per indurre bruciore di stomaco. Subito dopo i pasti, i soggetti hanno trascorso quattro ore sdraiati da un lato e poi dall’altro, nel mentre delle macchine misuravano la loro acidità esofagea.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

La posizione corretta quando si dorme

Quindi non dormire sul lato destro del tuo corpo se vuoi evitare questi problemi di salute. Oltre a dormire sul lato sinistro si consiglia sempre di assumere una posizione corretta mentre si dorme. Ad esempio se dormite su un lato, che abbiamo appreso essere quello sinistro, dovreste mettere un cuscino tra le gambe. In questo modo la vostra colonna vertebrale sarà perfettamente dritta e non ondulata. Inoltre anche il materasso gioca una parte importante infatti questo non dovrà essere troppo morbido perché potrebbe causare dei dolori alla schiena e ovviamente farti passare delle notti insonne.