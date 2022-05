Proteggiamo il telefono con un oggetto economico differente da custodie o cover che potrebbe essere utile per importanti questioni igieniche

Il telefono cellulare è diventato da molto tempo l’oggetto inseparabile di ognuno di noi. Non solo è utile per fare telefonate, ma anche per leggere notizie, giocare, cercare indicazioni stradali. Il cellulare ci permette di organizzare e partecipare a riunioni, di navigare in internet quando vogliamo, di intrattenere i nostri figli. Per tutti questi motivi, e tanti altri ancora, come minimo vogliamo tenerlo con cura. Per questo scegliamo per il telefono custodie protettive o cover che impediscano che si graffi o si rompa cadendo. Proteggere il nostro smartphone, però, non vuol dire solo pensare che non si rompa o si scheggi. Significa anche evitare che diventi un veicolo di trasmissione virale.

Questo perché, uscendo di casa, potrebbe venire in contatto, senza che lo sappiamo, con il Covid 19. E, toccando lo schermo del cellulare a casa, senza mascherina o guanti protettivi, potremmo restarne contagiati. Il virus, infatti, si posa sulle superfici e qui potrebbe permanere a lungo. Pochi lo sanno, ma esiste un trucco a costo zero che ci permetterebbe di trovare un rimedio preventivo a questa pericolosa eventualità. Proteggiamo il telefono con un oggetto economico differente dalla sua custodia, che possiamo trovare facilmente in cucina. E che potrebbe aiutarci ad evitare un potenziale contagio.

Uno strato protettivo

Pensiamo bene al momento in cui acquistiamo un telefono nuovo e arriviamo a casa per ammirarlo con calma. Lo togliamo dalla scatola, lo guardiamo e notiamo la presenza su di esso di uno strato protettivo. Si tratta di una leggera pellicola adesiva, posta sul vetro, sulla fotocamera e, a volte, anche sulla scocca del telefono. Questa protezione è molto utile anche per fare in modo che lo smartphone possa veicolare di meno eventuali contagi, perché poi si elimina. Per lo stesso intento, e per proteggerci dal pericolo di contagio da Covid 19, potremmo ricrearne una versione simile.

Proteggiamo il telefono con un oggetto economico differente da custodie o cover che potrebbe essere utile per importanti questioni igieniche

Possiamo proteggere il nostro telefono dal rischio di veicolo di contagio virale grazie alla pellicola trasparente per alimenti. Con questa dovremmo avvolgere il telefono, facendola aderire molto bene al display. Faremo passare la pellicola anche dietro al telefono, facendo attenzione alla sua perfetta aderenza sulla fotocamera. Dovremo sigillare tutto senza lasciare aree scoperte. Questa fasciatura, se ben fatta, non inciderà sulla qualità delle chiamate telefoniche e sull’utilizzo del touchscreen. Potremo inoltre scattare eventuali foto di qualità discreta. Grazie a questo trucco, potremmo utilizzare il cellulare negli ambienti considerati a rischio. E, al ritorno a casa, rimuoveremo e butteremo via la pellicola prima di togliere guanti e mascherina.

