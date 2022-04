Non Zoom, ma organizzare riunioni e conferenze online è facile grazie a queste 3 app gratuite

È innegabile quanto le app semplifichino le incombenze della vita quotidiana, anche parlando di quella lavorativa. Sia aziende che istituti scolastici hanno preso l’abitudine di organizzare riunioni online, questo certamente a causa delle esigenze dettate dalle necessità degli ultimi tempi.

Un ruolo importante lo gioca però la praticità, soprattutto per quello che riguarda lo smart working, che spesso accomuna persone da ogni provenienza, che lavorano tutte per la stessa azienda. In questo caso una chiamata in conferenza online, organizzata mediante app, può mettere in comunicazione lavoratori da residenze diverse, che avrebbero difficoltà a riunirsi di persona in un luogo unico.

Ciò diventa realtà grazie alle app per le riunioni. Di cosa parliamo? Non Zoom, ma organizzare riunioni e conferenze online è ancora più semplice grazie a Google Meet, FaceTime e Skype, 3 app gratuite dall’accesso e dalle funzionalità facilissime.

Le app per conferenze

Tra tutte le app che la tecnologia propone per l’installazione sui nostri dispositivi elettronici come pc, tablet e smartphone, quelle per l’organizzazione di riunioni sono molto utili per la messa in comunicazione simultanea di più utenti.

Google Meet, FaceTime e Skype possono soddisfare le varie esigenze anche in termini di numero di partecipanti e funzionalità per dispositivi appositi. Cerchiamo di capire le loro caratteristiche singolarmente e nello specifico.

Google Meet è un’app gratuita di Google simile a Zoom. Permette il collegamento simultaneo di un massimo di 100 partecipanti con un facile accesso tramite link inviato o via email o su account Google. Basta entrare nella propria gmail per avere accesso a Meet senza password o autorizzazioni.

FaceTime è invece l’app pensata per utenti con dispositivo Apple e sistema operativo iOS. Semplicissima e già installata su Ipad, iPhone e Macbook, permette la connessione massima di 32 utenti in videochiamata.

Non passa mai di moda Skype, che permette la partecipazione fino a 50 persone alle videochiamate. La sua caratteristica peculiare è quella di avere un software particolarmente potente e che funziona indipendentemente dal dispositivo iOS o Android e dal sistema operativo Windows o Mac. Molto spesso è anche già preinstallata sui dispositivi elettronici.

Se dunque abbiamo l’esigenza di organizzare riunioni o conferenze o di suggerire come fare a chi di dovere, possiamo scegliere FaceTime o Skype oppure Google Meet in caso di necessità di collegamento con maggiori partecipanti. Le app sono tutte semplici da usare e totalmente gratuite.

