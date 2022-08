È incredibile quante informazioni ci sfuggono nel corso della nostra vita, anche quelle che dovrebbero essere più vicine a noi. Ecco perché spesso arriviamo in là con l’età senza conoscere tutta una serie di trucchi che potrebbero semplificare i gesti quotidiani di ognuno di noi.

Dopotutto, chiunque incontra delle piccole difficoltà durante le faccende di casa, al lavoro, facendo la spesa, viaggiando, ecc. Eppure, pensiamo che sia così per tutti e non ci siano vere e proprie soluzioni. In verità però basterebbe qualche piccolissima modifica alle nostre abitudini per risolvere questi piccoli inconvenienti.

Ad esempio, pensiamo alla difficoltà che molti hanno ad aprire barattoli e bottiglie, soprattutto in caso di artrite. Ebbene, uno schiaccianoci può aiutarci ad avere una presa migliore e ad aprire questi contenitori senza sforzo. Insomma, una piccola soluzione per un piccolo problema, ma di risposte simili ce ne sono davvero tantissime. Cominciamo con 3.

3 cose che dovremmo sapere ma che molti ignorano tutta la vita

Partiamo da una difficoltà che incontrano in molti quando decidono di prepararsi una gustosa frittata. Infatti, durante questo processo potrebbe essere complesso girarla senza romperla. In realtà lo stesso discorso si applica a qualsiasi alimento che intendiamo girare in padella senza difficoltà. In ogni caso, ci basterà la solita spatola.

Quando il cibo sarà cotto sul lato a contatto con la padella, prendiamo la spatola più larga che abbiamo. Infiliamola (ad esempio) sotto la frittata e invece di girare velocemente la spatola, rischiando di schizzare dappertutto o di rovinare il cibo, giriamo la padella. Come? Solleviamo delicatamente la frittata dalla padella, poi capovolgiamo quest’ultima mettendola sopra la frittata. A questo punto non ci resta che ruotare padella e spatola insieme e il gioco è fatto.

Lattina di birra

Se invece abbiamo agitato troppo la nostra lattina di birra o di un’altra bibita gassata, allora pensiamo che l’unica soluzione sia aspettare. In realtà, basterebbe utilizzare un semplice trucco. Cioè, colpiamo ripetutamente le pareti della lattina con uno schiocco delle dita, lungo tutta la circonferenza. Dopo aver fatto questo un paio di volte, dovremmo essere in grado di aprire la lattina senza preoccupazioni.

Infine, per evitare che l’acqua che bolle strabordi dalla pentola, basterà metterci sopra un mestolo di legno. Mettiamolo in orizzontale sui bordi e continuiamo la cottura come sempre.

Ecco quindi quali sono le 3 cose che dovremmo sapere per una vita più semplice. Ma non finisce qui! Ad esempio, quanti di noi usano il buco nei sacchetti del popcorn per far cadere quelli non scoppiati? Quanti sanno che possiamo lavare panni e strofinacci senza usare la lavatrice? Insomma, nella vita c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare.

