“Papà ma ti stai rimbambendo?” è la classica frase impertinente dei nostri figli che potrebbe farci accendere un campanello d’allarme. Anche se non siamo e ci sentiamo vecchi, hanno ragione loro e noi stiamo diventando rimbambiti? Molti di noi tengono molto alla salute fisica, magari macinando chilometri in bicicletta e a piedi. Altri si allenano frequentemente in palestra o giocano a calcetto con gli amici. Le nostre compagne giocano a tennis, vanno in piscina, fanno fitness. Eppure, pensiamo magari più alla forma fisica in sé e meno alla salute della nostra mente. Ecco come proteggere il nostro cervello e dargli il giusto sprint con questi 4 alimenti benefici.

Anche stanchezza e stress possono contribuire

Al di là della battuta iniziale, qualche momento di appannamento e scarsa lucidità mentale dobbiamo ricondurlo magari a un periodo in cui siamo particolarmente stanchi e stressati. Ma proprio per questo grazie a tutti i doni di madre natura non sarebbe male non farsi trovare impreparati e aiutare il cervello nella sua lotta contro l’avanzare degli anni. L’ università prestigiosissima di Harvard, a Boston, USA, ha stilato recentemente proprio una lista di alimenti particolarmente consigliati per il fabbisogno della mente.

Proteggere il nostro cervello e dargli il giusto sprint con questi 4 alimenti benefici

Per arrivare a questa conclusione importante e fornirci quindi l’indicazione degli alimenti migliori per il nostro cervello, ci sono voluti 20 anni di test su quasi 30.000 persone. La ricerca è partita al compimento del cinquantesimo anno di età dei soggetti , per arrivare fino quindi al settantesimo. Ecco i 4 assi da giocare:

spremuta di arancia rossa;

frutti di bosco;

spinaci;

legumi.

Il top degli alimenti ma anche altri suggerimenti

Questi 4 alimenti che magari assumiamo anche noi rappresentano il top riconosciuto dai medici americani in questi 20 anni di lunga ricerca. Ma assieme a loro, ci sono altri cibi che hanno dimostrato essere molto importanti per il cervello grazie ai nutrienti contenuti. E ci riferiamo ad esempio al pesce azzurro, alle uova, alla frutta secca, al salmone e anche al cioccolato. Quest’ultimo in particolare ha dimostrato tutta la sua validità se assunto prima dello sport o anche di una giornata di studio e di lavoro particolarmente intense.

