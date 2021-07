In estate non vogliamo gustare altro che qualcosa di fresco. Dalle bevande ai cibi a temperatura zero, l’importante è non patire il caldo. Accanto alla necessità di trovare refrigerio, ciò che ci interessa riguarda anche la nostra linea. Difatti, tra gli obiettivi dell’estate c’è l’immancabile desiderio di sfoggiare un fisico da urlo, sgonfio e tonico come mai durante i mesi invernali.

A questo proposito, ecco che si dà il via a diete di ogni genere e a tutti gli alimenti dimagranti che esistono in natura. Tra tisane fredde e lattuga a gogo, siamo pronti a mostrare gambe e pancia da copertina.

E se non volessimo rinunciare al gusto, pur mantenendoci in forma il più possibile? Sì, perché nei giorni più caldi non possiamo certamente rinunciare all’alimento dell’estate per eccellenza: il gelato. Vediamo quali alternative possiamo scegliere per far piacere al nostro palato, ma senza ingrassare di un etto.

L’alternativa al gelato da fare in casa con tre ingredienti e quasi zero calorie

Gli amanti del gelato hanno la possibilità di optare per gusti alla frutta, con pochissimi grassi e nessun senso di colpa. Tuttavia, oggi i Nostri esperti di cucina proporranno qualcosa di diverso ma buono quanto la nostra coppetta alla fragola. Stiamo parlando dei ghiaccioli, merenda per eccellenza dei pomeriggi afosi e famosa tra bimbi e adulti di ogni età. Per realizzare i ghiaccioli ci servono innanzitutto degli stampini ad hoc e degli stecchini di legno. Vediamo adesso gli ingredienti:

150 ml d’acqua;

50 grammi di zucchero bianco;

100 grammi di fragole;

Succo di limone a scelta.

Passiamo al procedimento.

Preparazione

Facciamo bollire 150 ml d’acqua con 50 grammi di zucchero e non appena si sarà sciolto, spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare. A questo punto occupiamoci delle fragole che, dopo aver lavato accuratamente, dovremo frullare con uno strumento apposito.

Filtriamo la polpa per eliminare i grumi, uniamola allo sciroppo d’acqua e zucchero e aggiungiamo il succo di limone. Filtriamo nuovamente il tutto e versiamo negli appositi stampini. Lasciamo in congelatore per circa due ore et voilà, il gioco è fatto.

Possiamo ripetere questa operazione anche con il solo limone o con l’arancia. In entrambi i casi, però, non dovremo frullare la frutta, ma unire circa 130 grammi del succo dell’uno o dell’altro.

Ecco l’alternativa al gelato da fare in casa con tre ingredienti e quasi zero calorie per un pomeriggio all’insegna della freschezza.